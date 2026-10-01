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Turismo de acampada

"Sorprendidas, pero lo apoyamos": la empatía de los turistas que se encuentran la acampada por la vivienda de Sol

Los detalles Muchos turistas internacionales llegan a la Puerta del Sol y se encuentran un escenario inesperado, pero también son muchos los que se acercan a los campistas para preguntar la causa de la acampada.

Turistas se hacen una fotografía en la Puerta del Sol con la acampada de fondo.
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Por la Puerta del Sol de Madrid pasan cada día cerca de 30.000 personas. Muchos de ellos son turistas, y estos últimos días se están encontrando una estampa para nada habitual. Son muchos los que se sorprenden al ver la gran acampada por la vivienda instalada en plena plaza de la capital, aunque también son muchos los que muestran su apoyo a los campistas.

Una turista se queda sorprendida al salir del metro de Sol, pero asegura que no le importa. "Sorprendidas, pero lo apoyamos también", comenta a laSexta. En el caso de los turistas internacionales, muchos desconocen el motivo de la acampada. "No sé qué ocurre, lo siento", reconoce una chica.

Algunos directamente se acercan a preguntar. "Qué es lo que pasa, qué pedimos... Por ejemplo, nos han preguntado cómo hacemos, por ejemplo, a la hora de ir al servicio", explica una activista. Un turista suizo asegura que lo que ve es "impresionante" porque "no hay violencia".

No solo hay extranjeros. Algunos se acercan desde las afueras de Madrid porque no quieren perderse este momento. "Hemos venido aquí a husmear un poco para que nos vean nuestras nietas y nietos", cuenta un hombre.

La situación también afecta a los guías turísticos, a los que estos días les toca explicar qué está pasando. "Les comentaba que todo esto empezó por un desahucio y que ha acabado siendo una especie de conglomerado de muchos eventos sociales que han pasado en los últimos meses", sostiene uno de estos profesionales.

Otro asegura que, en general, hay comprensión y empatía por parte de los turistas. "Si viene un francés, un italiano, un alemán... es muy normal este sentimiento de protesta. Entonces, ellos lo entienden y dicen: 'Vale, es lo que toca en vuestro país ahora'", explica.

"Me alegré de poder ver esto y ver este momento de España y la juventud. Es increíble", sostiene una mujer. Algunos incluso aseguran sentirse afortunados.

El único problema que encuentran algunos turistas es poder llegar y hacerse una fotografía en algunos lugares históricos como el kilómetro cero. De hecho, algunos free tours ya han modificado su recorrido para evitar las aglomeraciones.

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