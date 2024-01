La ley de amnistía finalmente no ha salido adelante este martes en el Congreso de los Diputados tras el 'no' de Junts per Catalunya, que devuelve así el texto a la Comisión de Justicia para seguir negociando. ¿Acerca este traspiés en la tramitación parlamentaria de la norma un posible adelanto electoral? ¿Podría Pedro Sánchez volver a convocar elecciones anticipadas?

La Constitución recoge en su artículo 115 que no se podrán disolver las Cortes para convocar nuevas elecciones antes de que transcurra un año desde la última disolución de las mismas. En este caso, la última disolución de las Cortes fue el 29 de mayo de 2023, tras las elecciones municipales. Así, según la Carta Magna, Pedro Sánchez no podría ir a nuevas elecciones hasta el 29 de mayo de este año.

La ley de amnistía no ha salido adelante este martes en la Cámara Baja al conseguir solo 171 votos favorables frente a 179 en contra, entre ellos los de los siete diputados de Junts. Así, la norma volverá a la Comisión de Justicia y, aunque la formación independentista espera que vea la luz en las próximas semanas, los socialistas ya han dejado claro que ahora "se tendrá que mover Junts".

El Gobierno, no obstante, sostiene que la legislatura no está en riesgo, tal y como ha defendido el ministro Félix Bolaños tras el pleno. El titular de Justicia asimismo ha asegurado que la ley de amnistía "entró impecable constitucionalmente hablando" en el Congreso y "así saldrá".