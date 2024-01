La ley de amnistía no ha pasado el primer tramite en el Congreso de los Diputados. No ha conseguido los 176 votos favorables para salir adelante. En la votación del dictamen, el texto ha contado con 177 'síes' y 172 'noes', pero en la votación de la ley los votos favorables solo han sido 171, sin los siete diputados de Junts, frente a los 179 en contra.

Al no apoyar finalmente Junts la ley, el texto volverá a la Comisión de Justicia, donde se tramitará de manera urgente. Esto supone que el PSOE y los independentistas tienen por delante como mucho un mes más de negociaciones para lograr un texto que sea de su agrado.

La jornada arrancaba en el Congreso de los Diputados con la votación aún en el aire. Junts, de cuyos votos dependía la propuesta del Gobierno, pretendía apurar las negociaciones para intentar que el terrorismo y la alta traición entrasen dentro de esta ley. "Detener la represión a medias no es detenerla. Agotaremos hasta la última posibilidad. El texto es un buen punto de partida, pero esta ley tiene agujeros", anunciaba Miriam Nogueras al inicio de su intervención en la Cámara baja.

Sin embargo, como era previsible, sus enmiendas -y las presentadas por el resto de grupos parlamentarios- han sido rechazadas, y eran para los independentistas una exigencia para apoyar la ley. Llegado el momento clave de la votación, los diputado de Junts han dicho 'sí' al dictamen del texto que ha salido de la Comisión, cuyo trámite necesitaba solo de mayoría simple, pero luego han votado que 'no' a la ley.

Pedimos a quienes han pactado el texto de esta ley la madurez política y la fortaleza necesarias para que llegue a buen puerto"

El PSOE, que cree que la normativa presentada con su actual redacción ya es lo "suficientemente robusta", ha pedido a Junts "madurez política y fortaleza" tras dar por perdida la votación de este martes. Fuentes de los socialistas a laSexta confirman que el PSOE "está dispuesto a hablar y mantiene su compromiso político: abrir una nueva etapa en Cataluña, garantizar la convivencia y culminar la desjudicialización".

El diputado socialista Francisco Aranda, ha recalcado además en su intervención que ley está hecha en el Estado de Derecho respetando la separación de poderes, por lo que es una ley constitucional. Desde Sumar, Gerardo Pisarello ha defendido la amnistía "para que nadie utilice nunca más las cloacas del Estado para criminalizar la protesta legítima" y ha recalcado que "el mensaje pacificador de la amnistía está calando".

En ERC, que ha votado 'sí', Pilar Vallugera ha defendido que "no debería estarse discutiendo una ley de amnistía porque no hubo delito". También los de EH Bildu han justificado su 'sí'. El diputado Jon Iñarritu ha argumentado que el 'procés' fue pacífico y que si hubo violencia "fue en la actuación policial", y recuerdan además al PP que en su partido han indultado a personas condenadas por terrorismo. "El objetivo de algunos magistrados o de medios de comunicación no es cargarse la ley, es también cargarse a este Gobierno y a esta mayoría plurinacional que lo sustenta", ha destacado Iñarritu.

Feijóo: "La amnistía es infame desde el minuto uno"

En el lado opuesto, el PP, que considera que la ley de amnistía es "infame desde el minuto uno". "Descalifican a los jueces, ¿se creen que el poder legislativo no tiene límites? Han llegado a decir que hay un terrorismo light, ¿se referían a esto cuando decían que iban a hacer cosas chulísimas?", ha criticado.

En la misma línea, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que esta ley es un "gran acto de corrupción política que consiste en comprar votos a cambio de libertad", añadiendo que se "pisotea" la igualdad de los ciudadanos. Además, ha asegurado que Sánchez está "condenado a vivir del chantaje hasta el último momento de cada votación", haciendo referencia a la actitud de Junts.

Entre los que se oponen a esta norma también está UPN. El diputado Alberto Catalán ha denunciado que "los españoles vamos a ser menos iguales ante la ley". "El Gobierno va a humillar a la Constitución española.[...] Para el Gobierno, todo vale para mantenerse en el poder", ha dicho desde la tribuna.