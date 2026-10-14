España habría interceptado órdenes de la Marina marroquí a pesqueros para que violasen aguas españolas

Los detalles Estas órdenes habrían coincidido con la entrada de buques de guerra de Marruecos en aguas de Ceuta, en concreto una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí, que navegaron sin pedir autorización por aguas españolas.

El Gobierno español calificó de "hecho puntual" la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas españolas durante la crisis migratoria. Sin embargo, el diario ABC, citando fuentes militares, reveló que la Marina marroquí ordenó a pesqueros violar aguas españolas. Esta situación coincidió con la presencia de una fragata y patrulleras marroquíes en Ceuta, lo que obligó a España a intervenir. El presidente Pedro Sánchez confirmó los hechos, restando importancia y destacando la resolución mediante conversaciones bilaterales. A pesar de la tensión, Moncloa insiste en que no fue un ataque militar coordinado con la entrada de migrantes.

Mientras el Gobierno sigue calificando de un "hecho puntual" la entrada de buques de guerra de Marruecos a aguas de Ceuta en plena crisis migratoria, hoy el diario ABC publica que durante esas jornadas críticas, España detectó órdenes de la Marina marroquí a pesqueros con su bandera para que violasen aguas de soberanía española.

El citado diario, que alude a fuentes militares, destaca que aunque es habitual tanto la entrada de pesqueros marroquíes en territorio español como al revés, la de barcos españoles que faenan cerca de la zona de Rabat, lo que es mucho menos común es que exista una invitación directa a que eso suceda.

Estas órdenes habrían coincidido con la entrada de buques de guerra de Marruecos en aguas de Ceuta, en concreto una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí, que navegaron sin pedir autorización por aguas de soberanía española.

75 días después de esos momentos de tensión, en los que España tuvo que intervenir con varias fragatas para expulsar a los navíos marroquíes, Moncloa reconoce lo sucedido.

Es más, fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en los corrillos en la recepción oficial en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, lo confirmó. Eso sí, a preguntas de los periodistas, Sánchez se mostró incómodo. Reconoció todos los hechos, pero también intentó restarles importancia.

En Moncloa insisten que no fue un ataque militar y que estas cosas ocurren de manera puntual. Además, aseguran que los marroquíes solo llegaron a aguas de Ceuta porque querían ver lo que estaba sucediendo en el espigón y que en ningún momento fue una acción coordinada con la entrada de los migrantes a Ceuta.

De esta manera, en Moncloa hacen hincapié en que no fue nada grave, hasta tal punto de que este incidente no se trató en las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional.

Por su parte, Sánchez quiso restarle importancia y dijo que "entre dos países vecinos este tipo de hechos puntuales suceden" y que se resolvió con conversaciones al más alto nivel entre las fuerzas armadas de ambos países.

El presidente del Gobierno resaltó, además, que Marruecos y España "somo vecinos geográficos" y que "fueron días muy intensos". "La interlocución fue muy fluida y desde ese hecho no ha vuelto a suceder nada parecido", dijo.

Pero lo cierto es que hay pocos precedentes y que esa entrada en aguas españolas fue intencionada, repetida y en paralelo a la entrada masiva de miles de personas en Ceuta. Sánchez no ha querido vincular esas dos situaciones, pero sí ha dicho que es un hecho objetivo que se produjeron en paralelo.

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