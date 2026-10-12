Sánchez reconoce con matices que naves marroquíes invadieron aguas españolas: "Este tipo de hechos puntuales suceden"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la recepción con motivo del día de la Fiesta Nacional, en el Palacio Real.

Sí, pero... Lo cierto es que hay pocos precedentes y que esa entrada en aguas españolas fue intencionada, repetida y en paralelo a la entrada masiva de miles de personas en Ceuta.

Tres meses después de la entrada masiva en Ceuta y Melilla, se ha revelado que un buque y varias patrulleras marroquíes invadieron aguas españolas cerca de la ciudad autónoma, lo que obligó a España a intervenir con fragatas para expulsarlos. Esta información, adelantada por 'El País', fue confirmada por el presidente Pedro Sánchez, quien restó importancia al incidente, afirmando que entre países vecinos estos hechos son puntuales y se resolvieron mediante conversaciones al más alto nivel. Aunque Sánchez ha desvinculado este incidente de la entrada masiva de personas, reconoció que ambos sucesos ocurrieron en paralelo.

Ahora, cuando han pasado tres meses de la entrada masiva en Ceuta y Melilla, se ha sabido que no fue lo único que pasó esos días. Mientras España tenía los ojos puestos en las 80.000 personas que cruzaron a nado, un buque y varias patrulleras marroquíes invadieron aguas españolas cerca de la ciudad autónoma. Fueron momentos de mucha tensión en los que España tuvo que intervenir con varias fragatas para expulsar a los navíos marroquíes.

Esta información, que ha adelantado 'El País', la ha reconocido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los corrillos en la recepción oficial en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, pero lo ha hecho con matices.

Sánchez ha querido restarle importancia y, textualmente, ha dicho que "entre dos países vecinos este tipo de hechos puntuales suceden" y que se resolvió con conversaciones al más alto nivel entre las fuerzas armadas de ambos países.

Pero lo cierto es que hay pocos precedentes y que esa entrada en aguas españolas fue intencionada, repetida y en paralelo a la entrada masiva de miles de personas en Ceuta. Sánchez no ha querido vincular esas dos situaciones, pero sí ha dicho que es un hecho objetivo que se produjeron en paralelo.

El presidente del Gobierno ha resaltado que Marruecos y España "somo vecinos geográficos" y que "fueron días muy intensos". "La interlocución fue muy fluida y desde ese hecho no ha vuelto a suceder nada parecido", ha dicho, y ha agregado que "la visita a los reyes a Ceuta y Melilla da normalidad".

Sánchez ha resaltado que se ha "hecho un ejercicio de absoluta transparencia". "Ese tipo de hechos suceden a veces en esta zona, efectivamente sucedió este hecho pero se resolvió", ha remarcado.

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