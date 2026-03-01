Francia, Alemania y Reino Unido amenazan con atacar Irán para "destruir su capacidad para disparar misiles y drones"

¿Qué está pasando? Los países del E3 han confirmado que van a trabajar junto a EEUU y sus aliados en la región, denunciando los "insensatos ataques iraníes" que amenazan a sus civiles.

Los Gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido, conocidos como el E3, han emitido una declaración conjunta en la que consideran atacar las lanzaderas de misiles y drones de Irán para proteger sus intereses y los de sus aliados en Oriente Medio. El comunicado subraya la necesidad de acciones defensivas para neutralizar la capacidad ofensiva de Irán. Critican los ataques indiscriminados de Irán contra países que albergan bases militares estadounidenses y expresan su consternación por los ataques desproporcionados con misiles. La creciente tensión en la región, exacerbada por recientes ataques entre Irán, EEUU e Israel, amenaza con disparar el precio del petróleo, especialmente en el estratégico Estrecho de Ormuz.

Los Gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido, países que conforman el E3, han publicado una declaración conjuntan en la que afirman que están estudiando la opción de atacar "en origen" las lanzaderas de misiles y de drones de Irán. El objetivo, defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Medio.

"Vamos a adoptar medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región", comienza el comunicado, que incide en que se están planteando activar "las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir en origen la capacidad de Irán para disparar misiles y drones".

En el texto, en el que han criticado los "ataques indiscriminados de Irán" contra países de la zona por acoger bases militares estadounidenses, han expuesto que han acordado "trabajar juntos y con EEUU y los aliados en la región".

En ese sentido, han expresado su "consternación" por los ataques "desproporcionados" con misiles contra países de la región: "Hay algunos que no están implicados en las operaciones iniciales de EEUU y de Israel".

"Los insensatos ataques de Irán han ido contra nuestros estrechos aliados y amenazan a nuestro personal y a nuestros civiles en toda la región", han denunciado, motivo por el que piden a Irán "parar estos ataques de inmediato".

Poco después del comunicado, Keir Starmer anunció una participación más activa del Reino Unido en la guerra contra Irán, asegurando que cazas británicos "han interceptado con éxito bombardeos iraníes".

En ese sentido, ha sostenido que sus "socios" del Golfo Pérsico han solicitado a su país "hacer más para defenderlos" y a eso responde esa mayor implicación.

La tensión en Oriente Medio va en aumento. Después de que EEUU y de que Israel atacasen Teherán, en un bombardeo que acabó con la vida del líder supremo Ali Jamenei, Irán respondió con misiles tanto en Tel Aviv como en Jerusalén, al igual que contra bases militares estadounidenses en diferentes países de la región.

El conflicto tiene además en el Estrecho de Ormuz como punto clave. Es por donde pasa el 20% del petróleo mundial y ante la situación generada en Oriente Medio el precio del crudo podría dispararse en los próximos días.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.