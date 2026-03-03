El Gobierno de Ayuso cierra un acuerdo con los rectores universitarios para un nuevo modelo de financiación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, conversa con la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, María Mercedes Zarzalejo

Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid firmará el texto en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, con los rectores de las seis universidades públicas.

La Comunidad de Madrid ha alcanzado un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas para implementar un nuevo modelo de financiación plurianual. Este martes, la presidenta regional firmará el acuerdo en la Real Casa de Correos. La medida surge tras la salida del ex consejero Emilio Viciana, quien rechazó impulsar la LESUC, centrando el enfoque en la financiación. La nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, se reunió con los rectores para abordar esta demanda crucial. Las universidades buscan un aumento de financiación similar al sistema andaluz, que recibe 500 millones de euros más que el madrileño. El borrador de LESUC proponía un modelo de financiación en tres partes.

La Comunidad de Madrid ha cerrado un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas para poner en marcha un nuevo modelo de financiación plurianual.

El acuerdo quedará firmado este mismo martes en un acto en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid firmará con los rectores el texto de esta nueva financiación en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

El acuerdo llega dos semanas después de la salida del ex consejero de Educación Emilio Viciana, que trajo consigo el rechazo a impulsar la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y la pretensión de centrarse únicamente en la financiación.

La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, se reunió este lunes con los rectores para abordar esta materia, una de las principales reivindicaciones de las universidades en los últimos tiempos, en los que pedían una financiación suficiente para acabar con la "asfixia" que sufrían los centros.

En la tarde de este martes está prevista una reunión entre la coordinadora de las plataformas por las universidades públicas y la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) sobre la financiación.

El sistema andaluz como ejemplo

La mejora de la financiación de las seis universidades públicas ha sido la principal reclamación de los rectores desde el inicio de las negociaciones de LESUC. Los rectores no han fijado una cifra exacta de la inversión necesaria, pero sí han puesto de ejemplo al sistema andaluz, muy parecido en tamaño al sistema público madrileño, que recibe 500 millones de euros más.

"De 1.200 millones de euros que tenemos ahora a 1.700, que es lo que tiene el sistema andaluz, creo que sería una buena referencia", apuntó en una entrevista a Europa Press la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) y rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea.

El borrador de la ya desechada LESUC planteaba un modelo de financiación dividido en tres partes: una básica, para personal e inversiones; otra por necesidades específicas, como infraestructuras; y una tercera por objetivos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.