La 'popular' María Navarro presidirá la Cortes de Aragón sin el apoyo explícito de Vox

Los detalles La diputada del PP ha sido elegida presidenta de las Cortes de Aragón con el voto de los 26 diputados de su formación y la abstención de los 14 parlamentarios de Vox y los dos de Aragón Teruel Existe.

María Navarro Viscasillas ha sido elegida nueva presidenta de las Cortes de Aragón. Su nombre ha sido propuesto por el Grupo Parlamentario Popular en la sesión constitutiva de las Cortes de Aragón.

La 'popular' se ha convertido en la nueva presidenta con el voto de los 26 diputados de su formación y la abstención de los 14 parlamentarios de Vox y los 2 de Aragón Teruel Existe.

Navarro se ha impuesto en una segunda votación al candidato propuesto por el PSOE, Fernando Sabes, que ha obtenido los 25 votos que suma la izquierda: los 18 de su grupo parlamentario, los 6 de CHA y el de IU.

La elección de la presidenta de las Cortes, únicamente con los votos favorables de su partido, evidencia que el PP no ha alcanzado aún el acuerdo global con Vox al que aspira el líder popular aragonés, Jorge Azcón, para ser investido presidente de Aragón.

Azcón reconoció este lunes en Barcelona que el pacto con Vox es la única alternativa posible tras los resultados de las elecciones del 8 de febrero y que el acuerdo de gobierno todavía tiene que acabar de producirse.

Los grupos parlamentarios de PP y PSOE han sido los únicos que han presentado candidatos para las dos vicepresidencias y secretarías del Parlamento, lo que deja sin representación en la Mesa de las Cortes a Vox, que se ha abstenido en todas las votaciones.

Fernando Ledesma, del PP, ha sido elegido así vicepresidente primero, mientras que el socialista Fernando Sabes ocupará la Vicepresidencia Segunda. La Secretaría Primera será ostentada en esta legislatura por el popular Gerardo Oliván y la Segunda por Beatriz Sánchez Garcés. En todos los casos han sido elegidos únicamente con los votos de sus formaciones.

La de este martes ha sido la primera vez en la historia del Parlamento aragonés en la que no se conocía, antes de la votación, el nombre de la persona que podría ostentar la Presidencia, y también la primera que el presidente ha sido elegido en una segunda votación. Ello tras las primeras elecciones autonómicas adelantadas en Aragón.

En esas elecciones del 8 de febrero, en un Parlamento de 67 diputados, el PP obtuvo 26, el PSOE 18, Vox 14, Chunta Aragonesista 6, Aragón Teruel Existe 2 e Izquierda Unido-Movimiento Sumar 1.

A partir de ahora se abre un plazo de dos meses para celebrar la sesión de investidura del presidente del Gobierno, con lo que si antes del 3 de mayo PP y Vox no han alcanzado un acuerdo, habría que disolver estas Cortes recién constituidas y convocar nuevas elecciones.

