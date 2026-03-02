Albares reconoce que el ataque a Irán tiene "consecuencias imprevisibles" y que esperaba una respuesta "más contundente" de Bruselas

¿Qué ha dicho? El ministro de Asuntos Exteriores ha recordado que lo que está ocurriendo en Oriente Medio tiene "implicaciones mundiales" y llama a detener la escalada de violencia.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido sobre las "imprevisibles" consecuencias del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, subrayando que "nadie sabe hacia dónde nos conducimos". España aboga por la desescalada y el retorno a la diplomacia, convocando al embajador de Irán para condenar sus ataques en Oriente Medio. Albares ha advertido que la situación tiene implicaciones mundiales, como el cierre del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. En Al Rojo Vivo, anticipó semanas de "grandísima inestabilidad" y pidió a Europa no sumarse a la violencia, criticando la tibieza de Bruselas.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha advertido que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán está teniendo unas consecuencias "imprevisibles". "Nadie sabe hacia dónde nos conducimos", ha señalado.

De esta forma, defiende que la posición de España es la de la "desescalada" y volver a la vía diplomática. Para ello, ha convocado al embajador de Irán en España para trasladarle su condena por los ataques "injustificados" que está realizando contra todos los países de Oriente Medio.

"No es solo una guerra regional, lo que ocurre aquí tiene implicaciones mundiales", ha recordado, enumerando, por ejemplo, el cierre del estrecho de Ormuz, el incremento del precio del petróleo o los ataques que están recibiendo "países que nada tienen que ver" con el ataque a Irán. "Esto reverbera en el mundo entero", ha insistido.

Durante una entrevista en Al Rojo Vivo, ha confesado que cree que todavía quedan varias semanas de "grandísima inestabilidad". "Estamos al inicio de operaciones militares", ha señalado, indicando que se están extendiendo por toda la región.

En cuanto a la posición que debe mantener Europa en este asunto, Albares ha sido claro. El ministro ha defendido que cree que no debería sumarse a esta espiral de violencia. Un momento que ha aprovechado para reconocer que hubiese querido un comunicado de Bruselas "más firme, claro y contundente". "Europa no puede ser tibia", ha destacado.

Por otro lado, sobre la postura de Alemania, Francia y Reino Unido en este conflicto, ha reconocido que él cree que cada país debe tomar sus propias decisiones en política exterior, aunque no las comparte. "Hay que ir hacia una desescalada. La violencia genera más violencia", ha zanjado.

