La escultura de Carlos V y el Furor, un tapiz del siglo XVII y sin fotos familiares: todos los detalles del discurso del rey

Entre líneas El rey ha modificado la manera de dar su tradicional discurso, pero ha mantenido los objetos que otorgan solemnidad e historia al espacio.

Este año, el rey Felipe VI ha introducido cambios significativos en su discurso de Nochebuena, optando por transmitir su mensaje de pie y desde una localización distinta al habitual Palacio de la Zarzuela. Sin embargo, el detallismo característico del evento se mantuvo intacto, con una cuidadosa selección de elementos decorativos. Las banderas de España y la Unión Europea, un árbol de Navidad y un misterio del siglo XVIII adornaron el entorno, junto a un tapiz del siglo XVII y una copia de la escultura de Carlos V y el Furor. A diferencia de años anteriores, no se mostraron fotografías durante el discurso, reservándose estas para el final, ilustrando un recorrido por distintos lugares de España donde la Familia Real estuvo presente. El rey finalizó felicitando la Navidad en todas las lenguas cooficiales.

El rey Felipe VI ha cambiado este año algunos elementos clave de su tradicional discurso de Nochebuena. Desde la localización, que generalmente es el Palacio de la Zarzuela, a la forma de transmitir su mensaje, de pie en lugar de sentado. Lo que no ha modificado es el detallismo que rodea al evento.

Como cada año, la Casa Real ha preparado todo al dedillo. Cada elemento decorativo y recurso está pensado para que su mensaje no solo se escuchase, sino que también se leyese a través de los objetos que llenaban el encuadre.

En primer lugar, en muchos planos se podía apreciar las banderas de España y la Unión Europea juntas, destacando los valores compartidos. Al otro lado, a la derecha del rey, se encontraba el árbol de Navidad y un misterio del siglo XVIII, unas piezas históricas que suavizaban la solemnidad del escenario.

En el fondo había colocado un tapiz del siglo XVII, con la escena de 'Los Hechos Apóstoles', inspirado en los cartones de Rafael para la Capilla Sixtina, que dominaba todo el espacio.

Coronando la imagen, en el centro, estaba la una copia de la escultura de Carlos V y el Furor (la original se conserva en el Museo del Prado). En esta talla, creada en el siglo XVI por Leone Leoni, el emperador sujeta la fuerza, imponiendo la razón.

Para despedir el discurso, el rey felicitó la Navidad en todas las lenguas cooficiales.

Otra diferencia con la disposición del espacio con respecto a otros años es que durante el mensaje no se mostró ninguna fotografía. Ninguna imagen familiar ha acompañado las palabras del Rey, lo que, de nuevo, ha dado principal protagonismo a su discurso.

Las fotografías se reservaron para el final y formó un recorrido de imágenes que trazó un mapa del año y del territorio: Guadalupe (Cáceres), Móstoles (Madrid), Brañosera (Palencia), Tudela (Navarra) y Valdesoto (Asturias). Cinco paradas distintas, pero que tuvieron algo en común: en todas estuvo la Familia Real junto a la gente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.