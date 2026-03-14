Ayuso agita el fantasma del "pucherazo" con el uso del DNI digital para votar antes de las elecciones en Castilla y León

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid, sin nombrarlo, ha acusado a Sánchez de realizar "pactos tramposos para llegar al Gobierno" mientras pide "seguridad en el voto para las próximas generales".

Isabel Díaz Ayuso ha cuestionado el uso del DNI digital para votar, sugiriendo que podría facilitar el fraude electoral. En un tuit durante la jornada de reflexión antes de las elecciones en Castilla y León, Ayuso insinuó que Pedro Sánchez podría estar detrás de "pactos tramposos" para llegar al poder. Un vídeo en redes sociales afirma que el DNI digital permite falsificar identidades, señalando a las apps MiDNI y MiDGT como "puerta al fraude". Sin embargo, la Junta Electoral Central asegura que no es posible votar varias veces con identidades falsas, ya que el censo y el empadronamiento impiden tal fraude. Además, la verificación del QR del DNI digital no es necesaria, ya que se considera suficiente la comprobación de la fotografía para identificar al elector.

Isabel Díaz Ayuso ha puesto en duda el uso del DNI digital para votar. Lo ha hecho en plena jornada de reflexión, agitando el pucherazo, cuando apenas quedan horas para los comicios de Castilla y León. Lo ha hecho por medio de un tuit en el que, sin nombrarle, hace una mención implícita a Pedro Sánchez al que acusa de realizar "pactos tramposos para llegar al Gobierno".

"El que promueve manifestaciones, a todas luces ilegales, en jornada de reflexión, ató al Constitucional urgentemente, nacionaliza masivamente, con denuncias de pucherazos en el voto por correo en varias provincias, llegó con urnas de cartón a dirigir su partido, con pactos tramposos para llegar al Gobierno", comparte Ayuso.

Una Ayuso que afirma que "hay motivos para pedir plena seguridad en el voto para las próximas elecciones generales". Unas que, según ella, Sánchez "pretende esto". Un "esto" que se refiere a un vídeo que circula por redes sociales que asegura que "por primera vez en España cualquier persona puede falsificar su identidad". Sólo, eso sí, "a la hora de ir a las urnas". Y señalan a las aplicaciones "MiDNI y MiDGT". "Es la puerta al fraude electoral", dice el vídeo.

Tal y como informan en Newtral.es, desde septiembre de 2025 se puede usar el DNI digital para votar. En caso de que fuera posible falsificar una identidad en la app de MiDNI o MiDGT, la Junta Electoral Central afirma que no se podría votar varias veces con identidades falsas como especulan en redes sociales.

"Para votar hay que estar inscrito en el censo", recuerdan en la Junta Electoral Central. Además, para ello hay que estar empadronado, algo que tramitan los ayuntamientos.

En ese sentido, afirman a que no sería tan simple como falsificar el documento online. Habría que conocer los datos de esa persona, saber en qué mesa electoral vota y asegurarse además de que no haya votado con anterioridad. "Cuanto votas, te anotan en la mesa electoral", exponen.

Añadena además que "salvo en las grandes ciudades, en la mayor parte de las mesas todo el mundo se conoce". "Suelen ser de unos 500 electores. Son del mismo barrio, las mismas calles y del mismo edificio", cuentan.

En cuanto al código QR del DNI digital, no se pide a la hora de votar porque sería "exigir un mayor requisito de control para la versión digital del DNI que el que existe en el documento físico", dice la Junta Electoral Central.

El vídeo señala que es "el Gobierno el que ha pedido que para votar no se necesite verificar un QR". Sin embargo, el Ministerio del Interior ha asegurado a Newtral.es que es "la Junta Electoral Central quien ha considerado suficiente la comprobación de la fotografía para la identificación del elector".

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