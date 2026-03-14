Muere la icónica actriz Gemma Cuervo a los 91 años

Los detalles Nacida en Barcelona el 22 de julio de 1934, la querida y alabada intérprete inició su carrera en el Teatro Español Universitario de su ciudad natal y en 1969 formó una compañía propia junto a su marido, Fernando Guillén, con quien tuvo tres hijos.

La emblemática actriz Gemma Cuervo ha fallecido a los 91 años en Madrid, según confirmaron fuentes familiares a EFE. La capilla ardiente se abrirá el domingo 15 de marzo en el Tanatorio de la Paz, Tres Cantos, a partir de las 10:00 horas. Cuervo fue una figura destacada en el teatro, cine y televisión españoles, conocida por su papel en 'Aquí no hay quien viva'. Nacida en Barcelona, inició su carrera en el Teatro Español Universitario y formó una compañía con su esposo, Fernando Guillén. A lo largo de su carrera, recibió numerosos premios, incluyendo el Premio Max de Honor 2021.

La icónica y reconocida actriz Gemma Cuervo ha muerto este sábado a los 91 años en Madrid, según han informado a EFE fuentes familiares. De esta manera, han informado de que la capilla ardiente se abrirá este domingo 15 de marzo en el Tanatorio de la Paz (Tres Cantos) a partir de las 10:00 horas.

"Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, la actriz Gemma Cuervo, tan querida y admirada por todos", ha señalado la familia en un comunicado remitido a los medios. Cuervo de Igartua​​​​ ha sido una de las actrices españolas de teatro, cine y televisión más queridas del panorama, destacando, entre otros, su actuación como Vicenta Benito en 'Aquí no hay quien viva', donde formó parte de uno de los tríos más aclamados junto a Marisa y Concha, encarnadas por las ya también fallecidas Mariví Bilbao y Enmma Penella

Nacida en Barcelona el 22 de julio de 1934, inició su carrera en el Teatro Español Universitario de su ciudad natal y en 1969 formó una compañía propia junto a su marido, Fernando Guillén, con quien tuvo tres hijos, entre los que se encuentran los también actores Fernando Guillén Cuervo y Cayetana Guillén Cuervo.

Así, ambos representaron obras en diferentes municipios españoles haciéndose un hueco en el mundo del teatro y comenzando una carrera que ha marcado generaciones del mundo del arte en España.

Una trayectoria de más de seis décadas

Alabada y aplaudida en sus apariciones públicas con discursos que pasarán a la historia, Cuervo contaba con una trayectoria de más de seis décadas en el cine y el teatro, en los que ha sido premiada con numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera como el Premio Max de Honor 2021, el Premio Nacional de Teatro (1965) y la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid (2018).

A lo largo de su carrera, participó en más de 60 montajes teatrales y numerosos proyectos audiovisuales, consolidándose como una de las grandes damas del teatro nacional. En televisión, alcanzó una enorme popularidad gracias a las comedias de los hermanos Caballero que la acercaron a nuevas generaciones de espectadores.

Durante su trayectoria teatral fue protagonista de más de 100 montajes en clásicos como 'El malentendido' de Albert Camus, con dirección de Adolfo Marsillach, 'Bodas de sangre' de Federico García Lorca, 'La Celestina' de Fernando de Rojas, 'Los siete infantes' de Lara y 'El castigo sin venganza' de Lope de Vega, además de textos de Valle-Inclán, Robert Patrick, entre otros. También actuó y dirigió piezas como 'Siempre no es toda la vida' o 'El otro William'

Llegó a la televisión en los años 60, cuando participó en 'Estudio 1', un espacio que adaptaba obras de teatro a la pequeña pantalla, y en 'Historias para no dormir', pero su fama televisiva llegaría con las series de ficción.

Durante los últimos años, la actriz había reducido su presencia pública y vivía centrada en su familia y en el cuidado de su salud, manteniendo un perfil más discreto aunque siempre activo en redes sociales. Aun así, seguía muy presente en el recuerdo del público y de sus compañeros de profesión, que a menudo destacaban su carácter cercano y su profesionalidad en los rodajes.

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