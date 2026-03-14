Se derrumba parte del castillo de Escalona (Toledo) sin dejar heridos

Los detalles El PP del municipio ha informado de que no hay heridos, aunque ha lamentado que "parte de la historia del pueblo ha desaparecido" y ha pedido que se esclarezca la causa del derrumbe.

La torre del castillo de Escalona, en Toledo, se ha derrumbado sin causar heridos, según ha confirmado el PP del municipio. Lamentan que "parte de la historia del pueblo ha desaparecido". En un vídeo compartido en la red social X, se observa el momento del colapso, que no afectó a un vehículo cercano. Daniel Roldán, miembro del PP local, destacó que lo positivo es la ausencia de heridos y pidió al Ayuntamiento investigar las causas del derrumbe y evaluar el suelo del castillo para prevenir futuros incidentes. La comunidad espera respuestas sobre este suceso histórico.

Una torre del castillo de Escalona, en Toledo, se ha derrumbado este sábado, sin dejar heridos. Así lo ha confirmado el alcalde de la localidad, Álvaro Gutiérrez, y el PP del municipio, que ha lamentado en su perfil de X que "parte de la historia del pueblo ha desaparecido".

"Esperemos que tras una investigación, se esclarezcan los hechos del por qué su derrumbe", han señalado los 'populares' de Escalona en una publicación de X en la que también han compartido un vídeo del momento del derrumbe.

En las imágenes, que son impactantes, se puede ver el momento en el que la torre del castillo se viene abajo, sin llegar a afectar a un vehículo que está estacionado junto a la edificación de piedra.

"Hoy, en Escalona ha desaparecido un cachito de nuestra historia. El derrumbe de la torre albarrana ha provocado la desaparición de una bella vista al castillo", ha expresado, por su parte, Daniel Roldán, miembro del PP de Escalona, quien ha subrayado que "la única parte positiva" que se puede sacar "de esta nefasta historia es que no hay que lamentar heridos", que es, ha dicho, "lo más importante".

Así, Roldán ha manifestado que espera que el Ayuntamiento, "en ejercicio de sus funciones, lleve a cabo una investigación para esclarecer los hechos". "A su vez, hago un llamamiento al Ayuntamiento para que analice de manera precisa todo el suelo del Castillo para evitar más derrumbes", ha reclamado en la red social X.

Estaban programadas centenares de visitas

La torre que se ha derrumbado está situada a la entrada del castillo, donde para este sábado estaban programadas visitas "con centenares de personas", aunque, según ha explicado el regidor municipal, se ha venido abajo sobre las 10:30 horas y "afortunadamente" en ese momento "no habían comenzado".

Precisamente, turistas que se encontraban visitando la localidad han grabado el momento exacto del derrumbe y han difundido el vídeo, en el que puede observarse cómo comienza a caer material hasta que, a los pocos segundos, la torre se ha desplomado por completo y ha generado una intensa nube de polvo.

El alcalde de la localidad, que se ha mostrado "absolutamente apenado", ha señalado que se ha acordonado la zona y se han suspendido tanto las visitas de este sábado como las previstas para "las próximas semanas".

El municipio toledano de Escalona abrió el 26 de abril de 2025 las puertas de su castillo a la ciudadanía, después de que el Ayuntamiento adquiriera la fortaleza en octubre de 2024.

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