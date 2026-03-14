La desesperación de los pacientes que esperan hasta un año para ver al dermatólogo: "He llegado a pensar que no llego al médico"

Los detalles Más de 360.000 pacientes esperan una cita para el dermatólogo. Luis e Inmaculada han estado meses intentando conseguir una y cada día que pasa aumenta la angustia. Es una investigación de laSexta, del equipo 'Estado del bienestar'.

En España, el tiempo medio de espera para una cita con el dermatólogo es de cuatro meses, lo que puede afectar tanto al diagnóstico como a la salud mental de los pacientes. Inmaculada experimentó esta situación cuando, tras notar una mancha en el cuello en verano, tuvo que esperar hasta marzo para ser atendida. Luis, otro paciente, recibió inicialmente una cita para octubre de 2027, que logró adelantar a mayo tras quejarse. Ambos enfrentan dificultades económicas que les impiden optar por atención privada, subrayando la importancia de una sanidad pública eficiente y accesible como pilar del bienestar social.

Cuatro meses es el tiempo medio de espera para tener cita en España con el dermatólogo y eso puede impactar tanto en el diagnóstico como en la salud mental de los pacientes. A finales de verano, a Inmaculada le salió una mancha en el cuello y fue a su médica. Sin embargo, en noviembre regresó porque le empezaron a salir más por todo el cuerpo.

"Primero me salió la del cuello, y luego otra debajo del pecho y en la cadera", señala, tras lo que reconoce que le ha dado "50.000 vueltas a la cabeza" sobre lo que le puede ocurrir. "He llegado a pensar que no llego al médico", manifiesta la mujer.

Para salir, se cubre el cuello, ya que, dice, le da "vergüenza" que le vean las ronchas. Sin embargo, el pasado mes de enero le llegó una carta en la que le daban cita para el dermatólogo para el 16 de marzo, y eso que a su médico de cabecera fue en agosto.

Ella es una de las más de 360.000 personas en lista de espera en dermatología, donde, en ocasiones, la demora supera el año, como es el caso de Luis. "Me dieron cita para el 5 de octubre del 2027. Me llaman por teléfono para darme la cita, les pedí que me la mandaran por correo y abrió y cuando abrí el móvil, pensando que la cita era en octubre de 2026, resulta que era en octubre de 2027. Manda narices", denuncia el hombre.

En su caso, pidió cita por las manchas y costras que tiene por el cuerpo y la cabeza. Tras quejarse, consiguió que se la adelantaran para mayo. Aún así, son cinco meses de espera. "Al día siguiente me fui a atención al paciente. Allí expliqué el tema y pregunté que si esto era una broma o qué pasaba, porque no era normal que me citaran para 19 meses después", expresa.

Ni él ni Inmaculada, a pesar de la situación, han buscado alternativas. "El presupuesto no me da para ir a la privada. Tengo a un nieto a mi cargo, cobro una pensión de viudedad y yo lucho por la sanidad pública", manifiesta la mujer, mientras que Luis defiende que "tenemos una sanidad pública buenísima que hay que potenciar".

Para ellos, abandonar el sistema no es la solución para defender una de las principales columnas del estado de bienestar.

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