Trump asegura que "muchos países" enviarán buques de guerra a Ormuz para mantener el estrecho "abierto y seguro"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha afirmado que han destruido el "100% de la capacidad militar" iraní, pero ha reconocido que todavía pueden "dispara un misil de corto alcance" contra algún punto del estrecho.

Donald Trump ha centrado sus esfuerzos en abordar la subida de precios de los combustibles causada por el cierre del estrecho de Ormuz, una consecuencia inesperada de la guerra en Oriente Medio. Este estrecho, bloqueado por la Guardia Revolucionaria iraní, es crucial para el tránsito de una quinta parte del petróleo mundial, lo que ha provocado un aumento en el precio del barril. Trump ha iniciado una misión de protección para escoltar petroleros, con la participación de países como Francia y Japón. Aunque ha afirmado haber destruido la capacidad militar de Irán, insta a otras naciones, como China y el Reino Unido, a unirse para mantener el estrecho seguro. Mientras tanto, Estados Unidos continuará sus operaciones militares en la zona.

Mientras Donald Trump insiste en su operación militar contra Irán, la guerra en Oriente Medio ha generado una consecuencia inesperada y que esta última semana está centrando los esfuerzos del presidente estadounidense: la subida de precios de los combustibles por el cierre del estrecho de Ormuz. Y, en su intención de iniciar una labor de protección de los petroleros de la zona, ha asegurado que varios países más colaborarán en esa misión, como Francia o Japón.

El lugar, cerrando por la Guardia Revolucionaria iraní desde el inicio del conflicto, es punto de tránsito de una quinta parte del petróleo del mundo y con decenas de embarcaciones bloqueadas por la amenaza de bombardeo iraní, el precio del barril no deja de subir e impactar en el bolsillo de los ciudadanos del mundo.

Por ello, Trump ha empezado a elaborar una misión de protección de esos petroleros para poder agilizar el tránsito de los mismos. Para ello, ha movilizado a tropas que escoltarán a las embarcaciones, pero en esa misión, asegura, participarán más países.

"Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, en conjunto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro. Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, pero les resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén", ha señalado en su cuenta de Truth Social.

Ahora bien, pese anunciar que lo harán, su mensaje ha proseguido con un condicional: "Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada".

"Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté abierto, seguro y libre", ha concluido.

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