El juez decreta el levantamiento del secreto de sumario en el caso de Francisca Cadenas

Los detalles La periodista Cruz Morcillo ha informado en La Roca de que los hermanos Julián y Lolo todavía no han declarado porque el magistrado "acaba de dar la causa a sus abogados".

El juez del caso de Francisca Cadenas ha levantado el secreto de sumario, permitiendo que los abogados accedan a los resultados preliminares de la autopsia. Esto es crucial para el interrogatorio y las decisiones judiciales, aunque el tiempo transcurrido dificulta determinar el móvil o si hubo agresión sexual. Julián, conocido como 'El Juli', confesó el crimen, exculpando a su hermano Lolo. El cuerpo de Cadenas fue hallado en un agujero en la vivienda de los hermanos. La abogada de la familia, Verónica Guerrero, enfatiza que las pruebas son lo fundamental y cuestiona la credibilidad de las declaraciones de Julián. La UCO reactivó la investigación en 2024.

El juez que lleva el caso de Francisca Cadenas ha levantado el secreto de sumario, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a la periodista Cruz Morcillo. "Cuando han llegado allí, los abogados no sabían qué tiene la Guardia Civil contra los hermanos", ha señalado la periodista, quien ha informado de que Julián y Lolo todavía no han declarado porque el magistrado "acaba de dar la causa a sus abogados".

En este sentido, Morcillo ha explicado que el levantamiento del sumario "supone que el juez y los abogados ya tienen sobre la mesa los resultados preliminares de la autopsia". "Eso es importantísimo de cara al interrogatorio y a la decisión judicial que se adopte", ha subrayado la periodista, aunque ha apostillado que por el tiempo que ha pasado, "con la autopsia, por desgracia, no se va a poder saber el móvil".

"No se sabe el móvil porque ha pasado mucho tiempo y ni siquiera se va a poder saber, por ejemplo, o es muy difícil saberlo desde un punto de vista estrictamente científico, si se produjo una agresión sexual, porque el paso del tiempo lo debilita", ha lamentado, al tiempo que ha destacado que "hay un factor todavía más importante en este caso y es que, al haber pasado nueve años, no se puede datar con exactitud la hora ni el día de la muerte de Francisca".

Esto supone, ha indicado Cruz Morcillo, "que si el hermano menor, Julián González, exculpa a su hermano y el hermano tiene coartada, no sabremos si cuando el hermano llega a la vivienda, Francisca está viva o muerta". "Si está muerta y solo es encubridor, no hay responsabilidad penal por ser su hermano", ha apuntado.

'El Juli' confesó el crimen

El levantamiento del secreto de sumario se produce después de que Julián, conocido como 'El Juli,' confesase el crimen y exculpase de todo a 'Lolo', su hermano mayor, una vez se hallaron los restos de Francisca, de la mujer desaparecida en Hornachos hace nueve años, en la vivienda que ambos comparten.

El cuerpo de la mujer estaba enterrado en lo que, en palabras de los agentes, era más "un agujero" que "una arqueta". En el hueco, oculto bajo una baldosa, hallaron unos huesos enterrados entre cemento y forjado. Así el cuerpo de Francisca Cadenas ha estado allí durante nueve años, enterrada en el patio de sus vecinos a apenas unos pocos metros de su casa.

Antes de decretarse el levantamiento del secreto de sumario, Verónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas, defendió que no hay que dar ninguna credibilidad a las declaraciones de uno de los hermanos detenidos exculpando al otro, recalcando que lo importante "son las pruebas". "Hasta que no se levante el secreto no me voy a creer lo que estas personas puedan declarar. Lo que hay es un cuerpo que ha estado oculto durante nueve años. Si eso es colaborar, que baje Dios y me lo cuente", añadió.

En lo referente al hecho de que uno de los hermanos pueda ser encubridor del autor de la muerte, Guerrero dijo que era muy pronto para saber si afectaría al proceso. Es cierto, reconocía, que el "encubrimiento entre parientes, sin duda complica el escenario", pero recalcó que eso supondría dar por sentado que solo uno es el culpable y no sabe "si hay base para sostener eso".

La detención de los hermanos ha sido posible gracias a la UCO, que se hizo cargo de la investigación en noviembre de 2024. Es en ese momento cuando les llegó un caso que se encontraba en un callejón sin salida, el de Francisca Cadenas.

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