El rey pone el foco en los problemas sociales: del "aumento del coste de la vida" a la vivienda como "un obstáculo para los proyectos de tantos jóvenes"

"Nuestra sociedad está forjada por generaciones que recuerdan la Transición y por otras que no la vivieron y que han nacido y crecido en democracia y libertad"

¿Por qué es importante?En su tradicional discurso navideño, que el de este año es ya el décimo segundo desde que es rey, ha afirmado que “vivimos tiempos ciertamente exigentes” y ha afirmado que “la raíz de todo proyecto compartido es necesariamente la convivencia”.

En una de las noches más esperadas del año, la de Nochebuena, el rey Felipe VI ha pronunciado su tradicional discurso navideño, que es ya el décimo segundo desde que es rey. En esta ocasión ha puesto especial foco en los problemas sociales, entre los que ha destacado el aumento del coste de la vida y la vivienda como "un obstáculo para los proyectos de tantos jóvenes".

Antes, el rey ha señalado que "nuestra sociedad está forjada por generaciones que recuerdan la Transición y por otras que no la vivieron y que han nacido y crecido en democracia y libertad". "Generaciones de mayores que han visto cambiar España como nunca antes en nuestra historia; generaciones de adultos que concilian, con gran esfuerzo, responsabilidades laborales, familiares y personales; y generaciones de jóvenes que afrontan ahora nuevas dificultades con iniciativa y compromiso", ha remarcado.

En concreto, el rey ha afirmado la noche de este miércoles -con la novedad de que lo ha hecho de pie y en el Palacio de Oriente- que "vivimos tiempos ciertamente exigentes". "Muchos ciudadanos sienten que el aumento del coste de la vida limita sus opciones de progreso; que el acceso a la vivienda es un obstáculo para los proyectos de tantos jóvenes; que la velocidad de los avances tecnológicos genera incertidumbre laboral; o que los fenómenos climáticos son un condicionante cada vez mayor y en ocasiones trágico", ha afirmado.

"Tenemos muchos desafíos… Y los ciudadanos también perciben que la tensión en el debate público provoca hastío, desencanto y desafección. Realidades, todas ellas, que no se resuelven ni con retórica ni con voluntarismo", ha apuntado en un discurso en que ha reseñado en varias ocasiones que se han cumplido 50 años desde el inicio de la Transición democrática.

A lo largo de estos años, ha remarcado, el país "ha demostrado reiteradamente que sabe responder a los desafíos internos y externos cuando hay voluntad, perseverancia y visión de país". "Lo vimos en crisis económicas, en emergencias sanitarias, ante catástrofes naturales, y también lo vemos cada día en el trabajo callado y responsable de millones de personas", ha afirmado.

"España ha progresado cuando hemos sabido encontrar objetivos que compartir. Y la raíz de todo proyecto compartido es necesariamente la convivencia. Ya me he referido a ella en ocasiones anteriores, pero es la base de nuestra vida democrática. Quienes nos precedieron fueron capaces de construirla incluso en circunstancias difíciles", ha asegurado.

Tras eso, sin embargo, ha destacado que esta convivencia "no es un legado imperecedero". "No basta con haberlo recibido: es una construcción frágil. Por esa razón, todos debemos hacer del cuidado de la convivencia nuestra labor diaria. Y para ello necesitamos confianza", ha asegurado.

