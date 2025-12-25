La convivencia, eje central del discurso de Navidad del rey Felipe VI: "Es una construcción frágil"

Entre líneas El tradicional mensaje de Navidad de Felipe VI desde el Palacio Real tuvo novedades reseñables. Por primera vez vimos al monarca de pie dentro de un formato más cercano para un mensaje rompedor en las formas pero con una idea muy clara en el fondo.

En su discurso, Felipe VI destacó la convivencia como un pilar esencial, subrayando dos hitos: la firma del tratado de ingreso en las Comunidades Europeas y el inicio de la transición democrática. El monarca valoró esta transición como un "ejercicio colectivo de responsabilidad" basado en el diálogo. Además, resaltó el acercamiento a Europa como clave para el progreso y la consolidación de libertades democráticas. En un gesto rompedor, Felipe VI se mostró de pie y caminando, proyectando liderazgo y modernidad. Según la analista Vanessa Guerra, esta nueva comunicación busca conectar con una audiencia más amplia, adaptándose a los tiempos actuales.

La convivencia fue una constante durante el discurso de Felipe VI, una convivencia dibujada por el monarca como un pilar fundamental afianzado por dos hitos claves en nuestra historia reciente. "Hace 40 años en este mismo Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid se firmó el tratato por el que ingresamos en las Comunidades Europeas", comentó. Por supuesto, mencionó haber dejado atrás los años de dictadura y de haber "cumplido 50 años del inicio de nuestra transición democrática".

Una transición que Felipe VI pone en valor y define como "un ejercicio colectivo de responsabilidad. Surgió de la voluntad compartida de construir un futuro de libertades basado en el dialogo". Para el monarca, es nuestro mejor ejemplo de cómo superar las diferencias y remar en una misma dirección.

El otro gran eje sobre el que se levantó esa convivencia fue nuestro acercamiento a Europa, la cual "no solo trajo modernización y progreso económico y social, afianzó nuestras libertades democráticas", según el monarca. Aquella firma, en ese mismo salón, significó un salto necesario para nuestro país.

Y consciente de esos esfuerzos que nos permitieron llegar hasta aquí, el rey apela a una convivencia que es "la base de nuestra vida democrática". "España ha experimentado una transformación sin precedentes en estas cinco décadas", aseguró en su discurso, que alertó que se trata de una tarea diaria de todos protegerla.

Un discurso rompedor

Han tenido que pasar 51 mensajes reales de Navidad para ver al monarca de pie y caminando. Puede parecer un simple gesto, pero es en realidad una puesta en escena rompedora y más que calculada.

La analista en comunicación no verbal Vanessa Guerra explica a laSexta que caminar hacia adelante y estar de pie es un gesto de "proactivdad": "Nos recuerda a cualquier líder de una empresa dando una charla". Felipe VIproyecta así liderazgo y un estilo propio, alejado del que su padre inició en 1975 con su primer discurso.

"Yo creo que es una manera de abrirse camino, de hacer las cosas a su forma, que hasta ahora estaba siendo bastante conservador, o bastante tradicionalista y respetuoso con cómo se estaban haciendo las cosas", añade Guerra.

Y esa nueva forma de comunicar se nota no solo en las palabras, también en una imagen mucho más cuidada. Lejos de planos estáticos y sencillos, la imagen incorpora el movimiento. Se acerca a su rostro cuando interpela al espectador y busca jugar con las emociones.

"Felipe VI hace un gesto maravilloso con los dedos, con los puños, cuando dice "España es un gran país". Realmente esto refuerza este mensaje de que él lo cree", defiende Guerra. La forma de transmitir sus mensajes tampoco es igual; esta vez, lo hizo con un discurso de nueve minutos, dos o tres minutos más breve de lo habitual.

"Esta cambiando la estrategia para que llegue a la gente joven, pero también para que llegue a la gente que consume. No solo consumen redes sociales la gente joven sino la mayoría de la población", afirma Guerra. Son mensajes, en definitiva, pensados para una comunicación más propia del año 2025.

