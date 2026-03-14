Hollywood se prepara para los Oscars en la noche más especial para Sirat, con dos nominaciones.

Los detalles Quedan poco más de 24 horas para dar comienzo a una alfombra roja histórica, por la que caminará Oliver Laxe, director del largometraje que representará a España en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

La 98ª edición de los Premios Oscar se celebra este domingo, destacando la presencia del director español Oliver Laxe con su película 'Sirat', nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido. 'Sinners', de Ryan Coogler, lidera con 16 nominaciones, mientras que 'One Battle After Another', 'Hamnet' y 'Marty Supreme' son fuertes competidoras. En las categorías interpretativas, Timothée Chalamet y Jessie Buckley son destacados candidatos, aunque Chalamet ha enfrentado polémicas recientes. 'Sirat', que triunfó en los Goya, representa la lucha del cine español en el circuito internacional, aunque Laxe no espera ganar en los Oscar. La ceremonia promete sorpresas y será un escaparate del cine internacional.

El cine se viste de gala y encara la noche más esperada -a la par que importante- del año cinematográfico este domingo: la 98ª edición de los Premios Oscar. Quedan poco más de 24 horas para dar comienzo a una alfombra roja histórica, por la que caminará el español Oliver Laxe, director de 'Sirat', que cuenta con dos nominaciones a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

'Sinners', de Ryan Coogler, se posiciona como la gran favorita con 16 nominaciones. Pese a que aún no se conocen los vencedores de los diferentes galardones, el largometraje protagonizado por Michael B. Jordan ya ha hecho historia convirtiéndose en la película más nominada hasta el momento.

Así, Hollywood prepara el Dolby Theatre de Los Ángeles para celebrar una ceremonia organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que pondrá el broche a la temporada con la entrega de las estatuillas más codiciadas del sector. Como cada año, la categoría de Mejor Película será el gran centro de atención.

A 'Sinners' se suman 'One Battle After Another', el nuevo trabajo del director Paul Thomas Anderson con 13 nominaciones, 'Hammet', dirigida por Chloé Zhao, o 'Marty Supreme', de Josh Safdie, como competidoras en algunas de las categorías principales de la gala. Otras de las cintas que lucharán por el gran galardón de la noche son 'Bugonia', 'F1', 'Frankenstein' o 'Train Dreams'.

Por su parte, la doble nominación de 'Sirat' supone un reconocimiento al trabajo del equipo de la película y refuerza la presencia del cine español en el circuito internacional de premios. En la categoría de Mejor Película Internacional, 'Sirat' competirá con producciones procedentes de distintos países, como las favoritas 'Sentimental Value' dirigida por el noruego Joachim Trier u 'O Agente Secreto', del director brasileño Kleber Mendonça Filho.

Interpretaciones muy disputadas

En cuanto a las categorías interpretativas se espera una competición de infarto, con actores y actrices que han destacado a lo largo del año y que incluso han protagonizado diferentes polémicas. Eso sí, pese a que también hay favoritos, como suele ocurrir en los Óscar, las apuestas previas no siempre se cumplen y la gala puede dejar sorpresas en algunas de las categorías principales.

Uno de los nombres que más ha sonado durante la temporada de premios ha sido el de Timothée Chalamet, nominado al Oscar a mejor actor por su papel en 'Marty Supreme'. Durante meses fue considerado uno de los principales candidatos a llevarse la estatuilla, pero su posición en las quinielas se ha debilitado en las últimas semanas tras varias polémicas declaraciones en entrevistas.

El actor aseguró que el ballet y la ópera son "formas de arte que ya no interesan a nadie", unas palabras que provocaron críticas dentro del propio sector cultural y que han generado debate en plena recta final hacia los premios.

Aun así, Chalamet sigue formando parte de una de las categorías más abiertas de la noche. Entre los nominados al premio a mejor actor también figuran Michael B. Jordan por 'Sinners', Leonardo DiCaprio por 'One Battle After Another', Ethan Hawke por 'Blue Moon' y Wagner Moura por 'The Secret Agent'.

En la categoría de mejor actriz protagonista, la gran señalada es Jessie Buckley por su inmenso papel en 'Hamnet', una interpretación muy reconocida durante toda la temporada de premios. Junto a ella compiten Emma Stone por 'Bugonia', Renate Reinsve por 'Sentimental Value', Rose Byrne por 'If I Had Legs I’d Kick You' y Kate Hudson por 'Song Sung Blue'.

Con millones de espectadores pendientes en todo el mundo, la ceremonia volverá a convertirse en el gran escaparate del cine internacional junto a una muy esperada alfombra roja y los diferentes discursos de los ganadores.

'Sirat' y la lucha de España en los Oscar

La película que representa a España en dos categorías fue una de las grandes protagonistas de la gala más importante del cine español, los Goya. 'Sirat' se proclamó vencedora de seis de los 11 'cabezones' a los que estaba nominada con Mejor Música Original, Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Dirección de Arte. Asimismo, Laxe ya ganó el Premio del Jurado del Festival de Cannes.

Por su parte, el director aseguró a EFE que "no buscaba abrir las puertas de Hollywood: "No creía que mi trabajo pudiera tener acogida aquí, no me lo esperaba. Soy un hijo de Cannes, es lo que me ha legitimado en España; si no fuera por Cannes nunca hubiera hecho mi obra... Y aquí creo que está sucediendo un poco lo mismo. De nuevo, desde fuera, me vuelvo a legitimar", apunta.

"Los premios son importantes, obviamente, si no fuera por mis premios en Cannes hubiera sido muy difícil para mí hacer mi carrera. (...) Pero también siempre ha sido importante no tenerlos en los Goya, porque te legitiman. El premio no es tanto la consecución de algo, sino que es más una puerta que se abre y un artista quiere trabajar libremente", añade.

Asimismo, Laxe adelanta que tiene claro que 'Sirat' no se llevará la estatuilla en Los Ángeles: "Lo veo totalmente normal, mi cine no es académico, no vamos a ganar aquí en los Óscar (...) Y ojo, el cine académico me gusta, no estoy en contra... pero soy muy consciente de que soy como un pintor impresionista en el siglo XIX", señala.

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