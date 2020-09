Más de 24 horas después de que el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, levantara la polémica al anunciar confinamientos selectivos en la Comunidad de Madrid, más de 24 horas después de anuncios, desmentidos y absoluto caos en el Gobierno regional, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha difundido un vídeo con las propuestas de su departamento para frenar el coronavirus en la región.

La propuesta contempla "restricciones de movilidad y de reducción de actividad en las zonas con más transmisión", para evitar tener que cancelar" toda la actividad programada de manera general en los hospitales". "Ya lo han hecho otras comunidades y Madrid tiene que tomar la misma decisión para evitar la propagación del virus y una nueva saturación del sistema sanitario", apunta.

Aunque las medidas, insisten, se detallarán este viernes, en rueda de prensa, desde la Comunidad han decidido adelantarlas a través de este vídeo ante la incertidumbre creada en la región por las distintas versiones facilitadas a los medios.

Escudero llama a la tranquilidad en ese vídeo de cerca de un minuto. Ha mandado "un mensaje de calma a los madrileños con respecto a las interpretaciones que se están realizando" sobre los confinamientos selectivos anunciados por Zapatero.

"Como anunció ayer el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, estamos en una situacion de crecimientos sostenido y, ante la posiblidad de tener que tomar decisiones en cuanto a la supresión de la actividad programada con carácter general, estamos trabajando en una propuesta para tomar decisiones en el sentido de restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus", ha señalado.

Día de matizaciones, mensajes de Whatsapp y desmentidos

Las últimas horas han sido de absoluta descoordinación. A primera hora de este miércoles, el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, anunciaba que iban a impulsar confinamientos selectivos en las zonas con más incidencia y medidas orientadas a la restricción de la movilidad.

"Actualmente tenemos un comportamiento de relajación ciudadana que no nos podemos permitir. Creo que es algo que todos vemos cuando salimos a la calle. No podemos dar un paso atrás. Les adelanto que se tomarán decisiones orientadas a la restricción de la movilidad y la reunión de personas y que daremos a conocer este fin de semana. Queremos tener controlado el virus", añadía.

Hasta aquí, todo más o menos claro. Sin embargo, pasadas unas pocas horas de su comparecencia ante los medios de comunicación, fuentes del Gobierno de Díaz Ayuso han matizado y han dicho que Zapatero tiene previstos varios escenarios, entre los que se encuentra el confinamiento selectivo de barrios. Aunque la decisión al respecto -han insistido- se tomará el viernes.

Las mismas fuentes han precisado que la presidenta conoce todas las medidas que están sobre la mesa y apuntan que lo anunciado por Antonio Zapatero se "enmarca dentro de la actualización quincenal de la 'operación retorno' anticovid". A esto se suma que Ayuso se enteróo por Whatsapp de los "confinamientos selectivos". Zapatero lo ha reconocido tras la rueda de prensa, que había informado a Ayuso a través de Whatsapp, si bien estaba "convencido" de que la presidenta apoyaría "cualquier medida encaminada a proteger la salud pública".

Pero la polémica ha continuado y ha ido creciendo, tanto que incluso se desconvocó la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, donde estaba anunciada la salida del vicepresidente, Ignacio Aguado, para dar cuenta de los acuerdos adoptados y responder a las preguntas de los periodistas. Según fuentes de la formación naranja, se suspende porque "las medidas a adoptar ante la evolución del COVID19 en la revisión quincenal no están cerradas".

Lo que no desmienten es la información que asegura que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y gran parte del gobierno regional desconocían el anuncio de los confinamientos. Precisamente en este partido hay un gran malestar, según confirman a laSexta.

No ha quedado ahí la cosa. La versión, facilitada pasadas las tres de la tarde del miércoles de fuentes del entorno de la presidenta Ayuso, aseguraba a laSexta que "no va a haber confinamientos", que habrá medidas concretas que Consejería de Sanidad anunciará el viernes y que están ahora estudiando. Recuerdan que Zapatero es un experto médico, "no un político".

Finalmente, el consejero de Justicia, a última hora de la tarde del miércoles, quiso aclarar la polémica pidiendo "disculpas por el término confinamiento" utilizado por el viceconsejero de Sanidad. "Una CCAA no tiene instrumentos para confinar. Las autoridades sanitarias lo que están estudiando son restricciones, limitaciones a la movilidad, y las anunciaran cuando lo decidan", añade.

Y este jueves ha sido de nuevo él, en Onda Cero, el que ha explicado lo que ocurrirá: ha asegurado que desde la Comunidad de Madrid no pueden confinar y hace un llamamiento a la tranquilidad.

Apunta que "la palabra confinamiento tiene diferentes significados y por eso alarma, pero hay que tranquilizar a la población". Explica que "se trata de limitar, de reducir la movilidad y los contactos para evitar un factor de riesgo como es la relación humana". Algo que, explica, solo se está planteando en "aquellas zonas donde la incidencia de contagios es muy elevada"