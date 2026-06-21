El PP ya no se esconde al abrazar a la ultraderecha: "Hace mucho que pactar con Vox no penaliza"

¿Qué ha dicho? La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha aseverado en una entrevista en 'La Razón' que la prueba de ello es se han tenido gobiernos autonómicos con Vox antes de los actuales y los 'populares' han tenido mejores resultados posteriormente.

El Partido Popular ha consolidado su alianza con la ultraderecha, reflejado en acuerdos autonómicos que incluyen la "prioridad nacional" promovida por Vox. Ester Muñoz, portavoz del PP, ha afirmado que pactar con Vox "no penaliza", reconociendo que el bipartidismo tradicional ha cambiado y que el PP debe adaptarse a la presencia de Vox como competidor natural. Alberto Núñez Feijóo ha expresado su deseo de gobernar en solitario, pero está dispuesto a pactar con Vox si es necesario. Muñoz enfatiza que, aunque prefieren gobernar solos, están abiertos a coaliciones si la decisión de los españoles lo requiere.

El Partido Popular ha abrazado completamente a la ultraderecha. No solo por los acuerdos autonómicos que están firmado en diferentes regiones con la obligación de aceptar la prioridad nacional, sino también porque en el discurso de los 'populares' ya reconocen abiertamente que "pactar con Vox no penaliza".

Así lo ha afirmado su portavoz, Ester Muñoz, en una entrevista publicada este domingo en 'La Razón'. La 'popular' ha reconocido que el "bipartidismo imperfecto ya no existe" y que, por ende, "un partido que tiene en su derecha a un competidor natural no puede estar en los mismos márgenes que cuando estaba solo".

Alberto Núñez Feijóo mantuvo esta semana en 'El Hormiguero' que su intención es "gobernar en solitario", aunque abrió la puerta a pactar con la ultraderecha si fuera necesario. Un discurso que mantiene Muñoz: "Lo que él prometió, que sigue manteniendo, es que va a hacer todo lo posible para que el PP tenga una mayoría que le permita gobernar en solitario".

"A nadie nos apetece gobernar en coalición porque estamos mucho mejor haciendo las cosas solos. Pero, más allá de eso, está la decisión de los españoles. Ahora bien, Feijóo está trabajando para tener la mayoría suficiente para gobernar en solitario", ha añadido.

Y, con respecto a un pacto con Vox, Muñoz ha señalado que "hace mucho que no penaliza" llegar a acuerdos con los de Santiago Abascal. "Hemos tenido gobiernos autonómicos con Vox antes de los que estamos firmando ahora y el PP ha tenido mejores resultados. Yo vengo de Castilla y León, la primera que hizo un acuerdo con Vox. Tuvimos elecciones hace poco y hemos tenido mejores resultados. La gente no tiene miedo a que gobierne la derecha", ha aseverado.

Eso sí, en los acuerdos autonómicos que están alcanzando en esta ocasión ha aparecido la prioridad nacional que abandera Vox y que ya ha impuesto en los gobiernos 'populares' en Extremadura, Aragón y Castilla y León, a la espera de Andalucía donde Juanma Moreno sí intenta no incluirla en un futurible pacto.

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