"Me drogó antes de forzarme a tener sexo": el relato de la menor con discapidad que habría violado el rapero El Jincho

El contexto Los raperos El Jincho y Osiris Enemigo están acusados por una presuta agresión sexual a una menor con discapacidad durante un concierto en Mislata (Valencia). La Fiscalía pide 13 años de cárcel para ambos.

El juicio a los raperos El Jincho y Osiris Enemigo por la presunta agresión sexual a una menor con discapacidad ha concluido y está pendiente de sentencia. La Fiscalía solicita 13 años de prisión para ambos, y alternativamente cuatro años para Osiris por una agresión previa. Durante el juicio, los acusados admitieron haber estado con la víctima, de 17 años y con un 41% de discapacidad, en un hotel tras un concierto en 2023, pero negaron conocer su edad. La víctima afirmó que fue drogada y forzada a tener relaciones sexuales, lo cual fue corroborado por peritos. El Jincho ya había cumplido condena por secuestro.

El juicio a los raperos El jincho y Osiris Enemigo por agresión sexual a una menor con discapacidad durante un concierto en Mislata (Valencia) ha quedado visto para sentencia. La Fiscalía ha mantenido la petición de 13 años de prisión para los dos cantantes, y en el caso del segundo, una petición alternativamente reducida de cuatro años por presuntamente agredirla previamente en otra habitación.

En la única sesión del juicio, que ha tenido lugar este jueves, ambos han reconocido haber estado con la víctima, de 13 años, y otra amiga de ella, también menor, en un hotel después del concierto, que tuvo lugar en noviembre de 2023. No obstante, han asegurado que, al ser sus conciertos para mayores de edad, no tenían constancia de que ambas eran menores.

La víctima tenía un 41% de discapacidad y 17 años en el momento de la presunta agresión sexual, y hoy, ante el juez, ha ratificado su declaración anterior, asegurando que El Jincho la obligó a tener sexo sin consentimiento: "Me obligó a tener relaciones y a masturbarle con la boca. Me cogió por los brazos. Le dije varias veces que no quería, que me dejara en paz".

Pero en su relato no solo se habla de falta de consentimiento, sino también de que le hizo consumir sustancias estupefacientes. "Me drogó antes de forzarme a tener sexo", ha asegurado. "Antes, en la discoteca, me echó

cocaína en la bebida. Me insistió para que me tomara la copa", ha añadido. Los peritos han confirmado que en la sangre de la víctima se encontraron restos de cocaína, corroborando así la veracidad del relato de la víctima.

El juicio ha quedado visto para sentencia. De ser condenado, no sería la primera vez que El Jincho tiene que ir a la cárcel. Ya cumplió cuatro años por un secuestro. Este "rapero marginal", como le gusta llamarse, tiene casi un millón de seguidores en Instagram y más de 61 millones de visualizaciones en youtube.

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