Juanma Moreno se reúne con Vox para formar gobierno en Andalucía con la prioridad nacional de fondo

El contexto Este encuentro llega en un momento en el que los de Bambú estaban criticando al líder 'popular' por no haber realizado más que "un contacto" con la formación liderada por Santiago Abascal.

Juanma Moreno realiza su primer movimiento para conformar Gobierno en Andalucía. Tras tres semanas en las que no se conocía contactos formales con Vox, fuentes de la formación de Bambú han confirmado a laSexta que el líder 'popular' se está reuniendo esta tarde con el partido de ultraderecha para trabajar en un acuerdo.

Según dichas fuentes, el presidente en funciones mantiene un encuentro con el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, y con la enviada desde la dirección nacional, Montserrat Lluis.

Este encuentro llega en un clima de tensión ya que desde Bambú se ha criticado la falta de contactos por parte de un Moreno que ahora da un paso adelante y comprobará qué parte del discurso de la ultraderecha debe comprar para poder volver a liderar el Ejecutivo andaluz.

De hecho, este martes la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, había urgido al PP a negociar el futuro gobierno de Andalucía "lo antes posible", recalcando que todavía estaban a la espera de que "se produzca algún contacto formal" más allá de "un contacto" entre Moreno y Abascal.

Y parece que la clave de un posible acuerdo reside en la prioridad nacional, esa que los compañeros de Moreno (María Guardiola en Extremadura, Jorge Azcón en Aragón y Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León) han tenido que aceptar.

Bien es cierto que Moreno ya había avisado este martes de que de manera "inminente" iba a iniciar un diálogo con Vox para intentar alcanzar un acuerdo que sea "razonable, justo y que represente los intereses de todos los andaluces", pero no se esperaba que fuese con tanta brevedad.

En unas declaraciones a los medios en la inauguración de la ampliación del Caminito del Rey en Málaga, el presidente en fundiciones ha señalado que llegar o no a un acuerdo dependerá "de las actitudes de ambos", de la "audacia y capacidad de cesión" de los dos partidos.

Unas negociaciones que solo mantendrá con Vox porque la izquierda se ha "automarginado" del diálogo cuando dejó claro al día siguiente que no iban ni a abstenerse, por lo que al PP, en palabras de Moreno "solo le queda una opción" que es Vox. Y, además, también ha recordado que "la inmensa mayoría" de los andaluces dejó claro en las elecciones que quieren "un gobierno de estabilidad, un gobierno moderado y que piense en los intereses de todos".

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