Vox se queda solo en el Congreso al tratar de imponer su prioridad nacional en el acceso a la vivienda

Los detalles En concreto, ninguno de los grupos parlamentarios ha votado a favor de la iniciativa, de hecho, tampoco ha habido ninguna abstención.

El grupo parlamentario de Vox no logró apoyo en el Congreso para su moción de "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda, que buscaba priorizar a los españoles frente a inmigrantes. La propuesta, defendida por Ignacio Hoces, incluía detener regularizaciones masivas, repatriar inmigrantes ilegales y endurecer el control de empadronamientos fraudulentos. También proponía un acceso exclusivo a la vivienda protegida para españoles y reducir impuestos de compra de primera vivienda. Vox sugirió fomentar la edificación de vivienda protegida mediante colaboración público-privada. La moción fue rechazada por 314 votos en contra y 33 a favor, generando críticas desde el PP y la izquierda, que calificaron la iniciativa como una "farsa".

El grupo parlamentario de Vox no ha obtenido este jueves, en el pleno del Congreso, ningún apoyo a su moción para aplicar el principio de "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda, como medida contra el "exceso de demanda" que hay detrás de la crisis habitacional en España.

Vox defendió este miércoles en el pleno esta moción, con medidas para "garantizar que los españoles siempre vayan primero para comprar, alquilar o recibir una vivienda social", y ya este jueves ha sido rechazada por 33 votos a favor (los suyos), 314 en contra y ninguna abstención.

Según recoge EFE, La iniciativa, que presentó el diputado Ignacio Hoces, exigía detener las regularizaciones masivas y las fronteras abiertas, así como repatriar a los inmigrantes ilegales y a aquellos que cometan delitos, al margen de su situación administrativa.

Proponía crear un sistema de acceso a la vivienda protegida y ayudas públicas exclusivo o prioritario para españoles, exigiendo un arraigo real mediante empadronamiento histórico de larga duración y valorando la trayectoria de cotización laboral.

El texto incluía que estar en situación legal en España fuera un requisito obligatorio para firmar cualquier contrato de arrendamiento y pedía endurecer el control para evitar empadronamientos fraudulentos de inmigrantes ilegales.

En materia fiscal, proponía eliminar o reducir los impuestos de compra de primera vivienda para los españoles, mientras planteaba un régimen fiscal agravado y disuasorio para compradores extranjeros y fondos de inversión.

Para abordar la falta de oferta, Vox pedía fomentar la edificación de vivienda protegida mediante colaboración público-privada (cesión de suelo, avales y créditos blandos) y el incremento del presupuesto público; acelerar el desarrollo urbanístico simplificando la burocracia y reduciendo la presión fiscal en la construcción de vivienda libre y derogar la ley estatal de vivienda de 2023.

En el debate que se celebró este miércoles, la diputada del PP Cristina Moreno pidió a los representantes de Vox que "no sean simplistas y no se escuden en la inmigración, cuando el único culpable del déficit de la vivienda, del elevado precio y también de una inmigración masiva y descontrolada es el Gobierno".

Desde la izquierda, PSOE, Sumar y Podemos calificaron la "prioridad nacional" de "falacia" y "farsa" para hacer creer a la ciudadanía que la crisis de vivienda tiene su origen en la inmigración.

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