Todo lo que se sabe de la cancelación de los festivales Reggaeton Beach de 2026 (y lo que no)

No hay comunicación abierta y oficial de la suspensión de los festivales, sin embargo 'El Mundo' ha accedido a un mensaje de la organización a las empresas con las que colabora en la que anuncia la cancelación de los siete festivales.

Tenerife, Barcelona, Alicante, Santander, Mallorca, Madrid y Nigrán: son los siete destinos en los que estaba previsto que se celebrara alguno de los festivales Reggaeton Beach este verano. Ahora, según adelanta 'El Mundo', parece que no se celebrará ninguno de ellos. En Nigrán (Vigo), no había cartel ni recinto confirmado, mientras nombres sonados empezaban a aparecer en los carteles de otras ciudades. Tanto es así que en Galicia temían por su celebración: el diario 'Metropolitano' trató de ponerse en contacto con la organización, que ha preferido no pronunciarse hasta ahora.

Un día después, llegó la bomba: "Nos vemos obligados a confirmar que los festivales previstos no se celebrarán": estas no son palabras oficiales y públicas, sino las que forman parte de un mensaje que la organización habría enviado a las empresas con las que colabora y al que ha tenido acceso el diario 'El Mundo'. La nueva dirección del Reggaeton Beach Festival (RBF) —en febrero entraron nuevos socios, entre ellos el fondo de inversión Cerruti Capital 1881, con sede en Dubái, y el conglomerado internacional Vanquish Sports & Media Group— habría explicado que pese a haber analizado las "posibles alternativas" para celebrar los festivales, "no ha sido posible encontrar una situación sostenible".

En este mensaje, desde la organización se escudan en las "dificultades acumuladas" por la gestión previa del festival para cancelar la programación de este verano, sin embargo todavía no hay ninguna confirmación oficial por parte del RBF e incluso para algunos festivales todavía se pueden adquirir entradas. De confirmarse la cancelación, el 100% de los costes de las entradas deberán ser devueltos a los compradores.

Entre los artistas que habían sido confirmados para el Reggaeton Beach Festival están Anuel AA, Mike Towers, Omar Courtz o Clarent, entre otros.

Aunque tiene poca comparación en términos de relevancia, la semana pasada otro festival sufrió su cancelación a pocos días de su celebración: fue el caso del Solaris Nerja, una serie de festivales y actuaciones programados para este verano en Nerja (Málaga), que tuvo que ser suspendido al no haber alcanzado un mínimo de venta de entradas que hicieran viable su celebración.

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