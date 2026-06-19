EEUU e Irán cancelan el comienzo de sus negociaciones en Suiza mientras Israel mantiene su ofensiva contra el Líbano

Los detalles El anuncio llega después de que la delegación estadounidense avanzase que J.D. Vance no viajaría a Burgenstock debido a "problemas logísticos".

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán previstas para este viernes en Suiza han sido canceladas, según el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo. La decisión se conoció tras el anuncio de que el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, canceló su viaje para reunirse con negociadores iraníes. La Casa Blanca destacó la complejidad logística de estas negociaciones y no confirmó una nueva fecha. Vance había mencionado la posibilidad de viajar el fin de semana para iniciar las conversaciones técnicas. Un memorando de entendimiento ya firmado otorga 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo, que deberá ser ratificado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Las conversaciones que se habían programado para este viernes entre Estados Unidos e Irán en el complejo turístico de montaña de Burgenstock (Suiza) no se llevarán a cabo, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo.

El anuncio se produjo después de que un portavoz de la Casa Blanca informara durante la noche que el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, había cancelado su viaje previsto para reunirse con negociadores iraníes en Suiza el viernes e iniciar conversaciones sobre la implementación del acuerdo alcanzado entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra.

La Casa Blanca informó a la prensa que la logística de este tipo de negociaciones "nunca ha sido sencilla ni predecible" y evitó confirmar una nueva fecha de salida, al tiempo que aseguró que informará cuando haya actualizaciones concretas sobre los próximos pasos del proceso.

En una comparecencia previa, Vance había indicado que existía la posibilidad de viajar este fin de semana a Suiza para participar en el inicio de las conversaciones técnicas con Irán, en el marco de un proceso aún en fase de organización.

"Nuestro plan es ir a Suiza; no sé exactamente cuándo. La forma en que estamos organizando esta negociación técnica implica, obviamente, la participación de los líderes políticos (de ambos países)", añadió el vicepresidente sobre un diálogo que se presupone complicado.

Vance aseguró que también habrá "personal sobre el terreno que impulse directamente las conversaciones técnicas y las conversaciones sobre el tema nuclear, es decir, cómo destruir el uranio altamente enriquecido y todos esos detalles prácticos que requieren un análisis a fondo".

En el memorando de entendimiento ya firmado por EEUU e Irán se dan a partir de hoy un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo, que deberá ser ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

Mientras tanto, Israel intensifica sus ataques contra el Líbano con bombardeos que dejan 15 muertos

Los ataques israelíes contra el sur del Líbano causaron la muerte de al menos 15 personas este viernes, según informó la agencia estatal de noticias NNA. Israel afirmó que los ataques, lanzados durante la noche, tenían como objetivo lo que describió como objetivos de Hizbulá en varias zonas.

El ejército israelí declaró haber atacado lo que describió como militantes e infraestructura de Hizbulá en varios puntos del sur, en respuesta a las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte del grupo respaldado por Irán.

Esta escalada se produce un día después de que Israel publicara un mapa que muestra una zona de control militar ampliada en el sur del Líbano, más allá de la cual afirmó no descartar ataques, lo que genera dudas sobre el acuerdo de paz provisional alcanzado el miércoles entre Estados Unidos e Irán.

El acuerdo exige el cese de los combates en todos los frentes, incluido el Líbano, y que las partes respeten la integridad territorial y la soberanía libanesas.

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