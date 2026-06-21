EEUU e Irán se sientan en Suiza para la primera ronda de negociaciones con Ormuz cerrado y la sombra de los ataques en Líbano

Los detalles El primer ministro y el jefe del Estado Mayor de Pakistán también han acudido al país centroeuropeo para mediar en unas conversaciones que se avecinan tensas por una ofensiva israelí que no cesa.

Estados Unidos e Irán iniciarán negociaciones en Suiza tras un memorando de entendimiento reciente, pero en un contexto tenso debido a los continuos bombardeos de Israel en Líbano, que llevaron a Irán a cerrar el estrecho de Ormuz. Aunque Donald Trump consideró asistir, finalmente su vicepresidente, JD Vance, liderará la delegación estadounidense. Por parte de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf y Abás Araqchí encabezan la delegación. La mediación incluye al primer ministro de Pakistán. La situación en Líbano es crítica, con ataques de Hizbulá e Israel, mientras que Estados Unidos busca calmar la violencia para mantener el alto el fuego.

Estados Unidos e Irán van a sentarse este domingo para la primera ronda de negociaciones entre ambos en el complejo suizo de Bürgenstock tras el memorando de entendimiento que firmaron durante la semana pasada. Pero lo van a hacer después de que el régimen ayatolá cancelara la reunión que tenían prevista este viernes después de que Israel continuara bombardeando Líbano, motivo que ha llevado a los iraníes a volver a cerrar el estrecho de Ormuz.

Donald Trump valoró la posibilidad de asistir a este encuentro, pero finalmente ha sido su vicepresidente, JD Vance, el que ha viajado al país suizo para participar en la primera ronda de negociaciones y reunirse allí con el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, que ya estaban allí para el encuentro que no se celebró.

"Solo puedo estar allí uno o dos días. Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en Líbano. Esos son los dos temas principales en los que debemos centrarnos. Estoy seguro de que los iraníes también tendrán asuntos que querrán tratar", ha afirmado el vicepresidente estadounidense a su salida de Estados Unidos rumbo a Suiza.

Por parte de Irán, la delegación está encabezada por el jefe negociador y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y en la que también figura el ministro de Asuntos Exteriores Abás Araqchí. Y, para mediar, además del equipo suizo también estará el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor, el mariscal de campo Asim Munir.

Los ataques a Líbano

El encuentro se produce en un momento de alta tensión dado que Benjamin Netanyahu sigue bombardeando Líbano pese a que el alto el fuego firmado por Estados Unidos e Irán también contemplaba un cese de las hostilidades en territorio libanés. De hecho, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública libanés y la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, la cifra de muertos por los ataques israelíes en el sur y este del país mediterráneo este sábado aumentó a al menos 24 personas, entre ellas dos niños y un soldado.

El grupo chií libanés Hizbulá había anunciado que se adhería a la tregua y acusó a Israel de violarlo "desde el primer momento". No obstante, la formación armada reivindicó en un comunicado que este sábado atacó a las tropas israelíes cuando intentaban infiltrarse por las colinas de Ali al Taher, en el sur del país, lo que llevó a que Israel, siempre según Hizbulá, recurriera "a intensos ataques aéreos dentro y fuera de la zona de operaciones, atacando, como de costumbre, a civiles inocentes para encubrir su fracaso militar".

Por su parte, el Ejército israelí apuntó a que Hizbulá lanzó más de 50 proyectiles contra sus fuerzas, que continúan ocupando y expandiendo su área de control en el sur libanés, durante la pasada noche. Igualmente, señaló estar "comprometidos con el acuerdo de alto el fuego, de conformidad con las directrices del alto mando político, y continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel y las fuerzas armadas".

Una situación que preocupa a Estados Unidos, aunque públicamente JD Vance ha apuntado que "a pesar de los titulares" "la situación está mejorando y la violencia se está calmando un poco": "El gran problema es que alguien dispara y alguien responde, y se crea un círculo vicioso en el que hay que detener los disparos el tiempo suficiente para que el alto el fuego se mantenga; eso es lo que vamos a intentar hacer".

Ormuz, cerrado

La consecuencia directa de que Israel siga bombardeando Líbano ha sido el cierre del estrecho de Ormuz, anunciado por las Fuerzas Armadas iraníes.

"En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (...), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones", declaraba en un comunicado el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando del Ejército iraní.

El Cuartel ha explicado que el cierre de Ormuz constituye el primer paso en la "respuesta ante el incumplimiento de los compromisos por parte del enemigo", en referencia a Estados Unidos, por no detener los ataques de su aliado Israel en Líbano. "En caso de que continúe la agresión, se han planificado y se ejecutarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir sus obligaciones", han advertido.

No obstante, Trump no se ha hecho eco de este anuncio. A pesar de que ya se había comunicado por entonces, la única publicación del presidente estadounidense sobre el enclave ha llegado este sábado por la noche, cuando el republicano ha asegurado que "no habrá peajes" en el estrecho de Ormuz "durante los 60 días del periodo de alto el fuego, ni tampoco después de que expire ese plazo".

Trump ha añadido en su mensaje que la única excepción por la que se establecerían peajes sería si fueran "impuestos por y para los Estados Unidos de América —en caso de que no se concrete el acuerdo— por los servicios prestados como 'ángel de la guarda' a los países de Oriente Medio, con el fin de recuperar costes pasados, presentes y futuros".

Por otro lado, también durante este sábado el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, viajó a Irán para reunirse con altos cargos de la República Islámica, sin dar detalles más allá de que el viaje se realiza en el marco de los esfuerzos de Islamabad como mediador en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

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