Desacuerdo en el CGPJ por Peinado: la presidenta pide una "falta grave" por señalar a policías y los conservadores exigen un "debate amplio"

Los detalles Según han confirmado fuentes judiciales a laSexta, los miembros de la Comisión Permanente se han emplazado a una nueva reunión este lunes a las 9:00 de la mañana.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió de urgencia para analizar el auto del juez Juan Carlos Peinado sobre el juicio a Begoña Gómez y la posible retirada de su pasaporte. En la reunión telemática, los vocales conservadores solicitaron un "debate amplio" tras la propuesta de Isabel Perelló de considerar una "falta grave" por desconsideración a las Fuerzas de Seguridad del Estado. El auto sugiere que los escoltas de Gómez podrían facilitar su fuga. Ante la falta de consenso, se ha programado una nueva reunión para el lunes a las 9:00.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reunido este domingo de urgencia en un encuentro que ha terminado sin acuerdo, según han confirmado fuentes del CGPJ a laSexta. Lo han hecho para estudiar el auto del juez Juan Carlos Peinado sobre la apertura del juicio oral a Begoña Gómez y la retirada de su pasaporte y en la misma los vocales conservadores han pedido un "debato amplio" tras la petición de Isabel Perelló de imponer una "falta grave".

Concretamente, la Comisión Permanente ha analizado, en una reunión realizada de forma telemática, la parte del auto del magistrado en el que apunta que "no cabe duda" de que los escoltas de Begoña Gómez pueden contribuir a su fuga.

"Se alega, por el letrado de la acusada, María Begoña Gómez Fernández, que al ser una persona, que dada su condición de esposa del actual Presidente Del Gobierno, ello implica que en todo momento se encuentre acompañada, y custodiada, por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad Del Estado, pero lo que no cabe duda, es que, esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia", señala el escrito en cuestión al que ha tenido acceso laSexta.

Por ello, la Comisión Permanente ha tratado de decidir si remitían el asunto al promotor de la acción disciplinaria para la apertura de un expediente. En la misma, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha propuesto enviar el auto de Peinado al promotor de acción disciplinaria por falta grave de desconsideración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En cambio, los vocales conservadores han pedido que se aborde un debate amplio para determinar si el asunto merece la apertura de unas diligencias disciplinarias o simplemente unas informativas. Ante esta disyuntiva, se ha acordado una nueva reunión para este próximo lunes que se celebrará a las 9:00.

Ahora bien, esta decisión, sea cual sea, no afecta a la causa, que sigue adelante, y solo está relacionada con el magistrado, que se jubila en este mes de septiembre. Las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez y Cristina Álvarez serán recurridas ante la Audiencia de Madrid.

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