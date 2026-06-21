Muere un tercer menor que permanecía ingresado tras el incidente en la playa de la Arrabassada (Tarragona)

Imagen de un cartel en la playa de l'Arrabassada (Tarragona) donde han muerto dos menores de edad

Los detalles El menor, de 13 años, estaba ingresado desde el pasado viernes en el Hospital Joan XXIII tarraconense tras tener que ser rescatado junto con sus amigos cuando se estaban bañando en una zona con bandera amarilla.

El trágico accidente en la playa de la Arrabassada de Tarragona ha cobrado la vida de tres menores. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, confirmó el fallecimiento del tercer menor, profundamente conmocionado por la tragedia. El accidente ocurrió cuando seis jóvenes jugaban en el agua; tres no lograron regresar a la orilla. Los servicios de emergencia rescataron a dos en estado crítico, mientras que un tercero fue hallado sin vida. Tras la muerte de los ingresados, el Ayuntamiento de Tarragona decretó tres días de luto. El club CD La Floresta, donde jugaban, rindió homenaje a las víctimas.

El tercer menor que permanecía ingresado en estado crítico tras el accidente por ahogamiento del pasado viernes en la playa de la Arrabassada de Tarragona ha fallecido en el Hospital Joan XXIII, según ha confirmado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien se ha mostrado "profundamente conmocionado".

Todo sucedió este viernes. En la citada playa había un grupo de seis jóvenes, menores de edad, que estaban disfrutando del agua ante el calor. Según aseguran algunos medios locales, habrían estado jugando a saltar al agua desde una zona de rocas en Cova del Gosy y, al intentar regresar a la orilla, tres de ellos no pudieron.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, pudieron rescatar a dos de ellos, que fueron trasladados al centro hospitalario en estado crítico. En cambio, a un tercero de 12 años, lo encontraron ya fallecido en el lugar. Ya el sábado por la mañana, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunciaba que uno de los menores que se encontraba ingresado había fallecido a causa de las heridas.

Y, durante la madrugada de este domingo, el president catalán también ha desvelado el fallecimiento del segundo menor que todavía permanecía ingresado, ascendiendo la cifra de víctimas de este trágico suceso a tres. Illa se ha mostrado "profundamente conmocionado por la muerte del tercer menor afectado" y ha manifestado que "no hay palabras en estos momentos de dolor", en una publicación en la red social X.

El presidente de la Generalitat ha querido trasladar su "calor, afecto y apoyo a las familias y amigos de los chicos, y a todo el club CD La Floresta". También agradeció la rápida actuación tanto de los profesionales sanitarios como de los cuerpos de emergencia que participaron en el operativo.

Ante la gravedad de los hechos, el Ayuntamiento de Tarragona decretó tres días de luto oficial este sábado y las banderas ondean a media asta en señal de duelo desde entonces. La conmoción se ha extendido también al club de fútbol CD La Floresta, donde jugaban los menores, y en cuyo estadio se concentraron unas 150 personas entre familiares, compañeros y amigos para rendirles un emotivo homenaje con una bandera a media asta en el centro del campo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido