Begoña Gómez denuncia a Peinado ante el CGPJ por vulnerar su derecho de defensa: "Es verdaderamente alarmante"

Los detalles Antonio Camacho, abogado de la mujer del presidente, ha enviado la queja al CGPJ donde advierte de la "grave irregularidad" del magistrado, quien asegura que no ha notificado a la defensa la apertura del juicio oral y las medidas cauterales.

La defensa de Begoña Gómez ha avanzado tras la apertura de juicio oral contra ella por el juez Juan Carlos Peinado. Su abogado, Antonio Camacho, ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, argumentando que las resoluciones judiciales, como la retirada del pasaporte, fueron conocidas a través de los medios y no por los cauces procesales adecuados. Camacho considera grave que estas medidas, que afectan derechos fundamentales, no se notificaran a la defensa, impidiendo el ejercicio de recursos legales. Ha solicitado al CGPJ investigar las circunstancias de estas resoluciones y tomar medidas si se confirma un funcionamiento irregular del órgano judicial.

La defensa de Begoña Gómez da un nuevo paso tras conocer la apertura de juicio oral contra ella por parte del juez Juan Carlos Peinado. Tras la decisión de recurrir la retirada del pasaporte, también ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial al entender que el magistrado ha vulnerado el derecho a la defensa y a la tutela judicial de la mujer del presidente del Gobierno.

Según el escrito, al que ha tenido acceso laSexta, Antonio Camacho, el abogado de Gómez, argumenta que tuvieron conocimiento de la apertura del juicio, así como la retirada del pasaporte y las comparecencias en el juzgado, "a través de los medios de comunicación

"Lo verdaderamente alarmante y objeto de la presente queja radica en que dichas resoluciones, dictadas presuntamente este sábado, día 20 de junio de 2026, no han sido notificadas a esta parte en ningún momento, de suerte que el compareciente —en su condición de defensa técnica— ha debido enterarse de su existencia y contenido a través de la prensa, sin que hasta la fecha de presentación de este escrito haya recibido notificación alguna por los cauces procesales legalmente establecidos", afirma el letrado en el escrito.

De hecho, Camacho califica de "especial gravedad" que el magistrado haya decidido la imposición de medidas cautelares "que pueden implicar restricciones a la libertad, al patrimonio o a otros derechos fundamentales de la investigada" sin comunicárselo de manera previa y simultánea a la defensa de la investigada, lo que "impide a la parte el ejercicio inmediato de los recursos y remedios procesales que el ordenamiento le reconoce, causando un perjuicio irreparable de orden material y procesal".

Por ello, ha señalado que esta "grave irregularidad en el funcionamiento del órgano judicial es contraria a los principios y garantías que informan el proceso penal en un Estado de Derecho" y ha denunciado ante el CGPJ una "vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva".

El hecho de que la defensa de Begoña Gómez "haya tenido que conocer la existencia de estas resoluciones a través de la prensa —y no a través de los cauces procesales legalmente establecidos— constituye una situación de extraordinaria gravedad que compromete seriamente la imagen de la Administración de Justicia y el principio de igualdad de armas entre las partes", añade el escrito.

Ante esta situación, Camacho ha solicitado al CGPJ que "inste a la Inspección de Tribunales a verificar las circunstancias en que fueron dictadas las resoluciones referidas, con especial atención a los motivos por los que no se procedió a su notificación a esta defensa", así como la adopción de las medidas oportunas "si de las actuaciones inspectoras resultase acreditado un funcionamiento anormal o irregular del órgano judicial, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse de los hechos expuestos" y que "comunique al compareciente el resultado de las actuaciones practicadas, en aras de los principios de transparencia y de tutela de los derechos de las partes en el proceso".

Fuentes del Gobierno explican a laSexta que este domingo siguen sin haber recibido el auto y recalcan que este sábado el juzgado de Peinado no estaba de guardia.

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