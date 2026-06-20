Feijóo acusa a Sánchez de instalar una "autocracia" tras los casos de corrupción: "No nos dejan votar en la urna y tampoco en el Congreso"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo durante la reunión de la Junta Directiva del PP provincial del Valencia, este sábado en Sueca (Valencia)

¿Qué ha dicho? En un acto del PP de Valencia, el líder de la oposición ha asegurado que el Gobierno busca "silenciar al Congreso y amordazar a los españoles", aunque asegura que "no podrán silenciar a una mayoría de españoles que piden cambio".

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha criticado la decisión de la Mesa del Congreso de no admitir una moción para exigir elecciones generales inmediatas, calificándolo como "la degradación máxima del sanchismo". Durante un mitin en Sueca, Feijóo cuestionó si el Congreso actúa como una democracia o una autocracia, acusando al Gobierno de intentar silenciar a los diputados. También denunció casos de corrupción en el entorno del Gobierno y del PSOE, señalando un deterioro sin precedentes en la política española. Feijóo atacó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, implicado en el caso Plus Ultra, describiéndolo como "la joya de la corona del sanchismo". Criticó la aparición de joyas valoradas en 1,3 millones de euros en su despacho, lo que considera incompatible con los valores socialistas que Zapatero defendía.

"La degradación máxima del sanchismo". Con esas palabras ha criticado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la no admisión por la Mesa del Congreso de los Diputados de una moción para exigir a Pedro Sánchez la convocatoria inmediata de elecciones generales. Durante un mitin en Sueca (Valencia) tras la reunión de la Ejecutiva Provincial, en la que ha acompañado al presidente valenciano Juanfran Pérez Llorca, ha cargado contra la negativa del organismo presidido por Francina Armengol a debatir la cuestión del adelanto electoral: "No nos dejan votar en urna y tampoco a los diputados en el Congreso".

"¿Es el Congreso de una autocracia o de una democracia?", ha cuestionado Feijóo, insistiendo en la idea de que el Gobierno y el PSOE buscan "silenciar al Congreso un tiempo, amordazar a los diputados un tiempo". "Pero no podrán silenciar a una mayoría de españoles que piden cambio", ha puntualizado, comprometiéndose a que el PP "hará un cambio político en España sí o sí".

El líder 'popular' ha asegurado también que los casos de corrupción en el entorno del Gobierno y del PSOE han provocado una "degradación" sin precedentes en la política española, que, asegura, atraviesa "el momento de mayor deterioro en los últimos años". "Nunca habíamos visto a un presidente del Gobierno con más sospechas de corrupción. No hemos tenido en 48 años de democracia un presidente del Gobierno asediado por todas las partes", ha denunciado.

"Zapatero es la joya de la corona del sanchismo"

Feijóo no ha dejado pasar la oportunidad de cargar contra el PSOE por la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra en la semana en la que se ha convertido en el primer expresidente del Gobierno en declarar en calidad de investigado en la historia de la democracia española.

El líder de la oposición ha asegurado que Zapatero era "el Gandhi español y el faro moral de Sánchez". "Es la joya de la corona del sanchismo, aquel que levantaba el dedido para señalar a las gentes del PP y el que dejó al país al borde de la quiebra", ha añadido Feijóo.

Además, ha recalcado que la aparición de una colección de joyas valorada en 1,3 millones de euros en su despacho profesional en la calle Ferraz es incompatible con los valores que ha defendido el exlíder socialista: "Es el que decía que ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho". "Parece que al final ser socialista era el que se lleva un millón de euros en joyas y no se lo cuenta a nadie", ha apuntillado.

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