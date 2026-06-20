Llega una ola de calor asfixiante: temperaturas por encima de 40 grados y avisos rojos que podrían dejar récords

¿Por qué es importante? Pese a no hacer comenzado oficialmente el verano, este 21 de junio llega el primer episodio de calor extremo, con alertas que afectan a la mayor parte de la Península y varias ciudades enfrentándose a las temperaturas más altas de su historia.

Ni siquiera ha comenzado el verano y ya estamos a las puertas de la primera ola de calor del año. Las altas temperaturas ya se están dejando notar en la Península, especialmente en la mitad sur, donde se rozarán los 40 grados en zonas de Andalucía, Extremadura y Castilla-la Mancha.

Pero el mercurio no solo sube en el sur. En el Cantábrico también hay avisos amarillo por episodios de calor intenso en diversas zonas de Cantabria, Asturias o el País Vasco. Sin embargo, esos avisos amarillos se convertirán en rojo este domingo en buena parte del país, dando comienzo oficialmente a la primera ola de calor del 2026.

Se espera que se registren temperaturas por encima de los 40 grados en Badajoz, Ciudad Real o Zamora, pudiendo batir esta última su récord histórico. También se pueden pulverizar los récords en Bilbao, donde se espera que a lo largo de los próximos días se bata el registro de los 44 grados. No obstante, se espera que el la localidad vizcaína no se pase de los 42 ºC este domingo.

Tormentas en el centro y noroeste

Pese a que la mayor parte del país disfrutará de cielos despejados, a partir de la tarde de este sábado crecerá la nubosidad en el centro peninsular, donde podrán producirse tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

Además, en el noroeste se darán tormentas con chubascos por la tarde, que podrían ser localmente fuertes en el este y suroeste de Galicia y en el noroeste de Castilla y León.

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