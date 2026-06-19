Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Kyiv acusa a Moscú de un ataque a dos buques en el mar Negro que dejan 1 muerto y 5 heridos

Líderes europeos divididos sobre si abrir canales con Rusia tras contactos diplomáticos de Costa con Moscú Los líderes de la Unión Europea han mostrado posiciones divididas sobre la conveniencia de abrir canales de comunicación con Rusia de cara a unas eventuales negociaciones de paz, después de que en el debate celebrado en la noche de este jueves en el Consejo Europeo su presidente, António Costa, defendiera la necesidad de que la UE esté "preparada" para el caso en el que entablar contacto con Moscú. El socialista portugués señaló durante la reunión la importancia de dialogar con el Kremlin para asegurar una "paz justa y duradera" y que también sea acorde "con los intereses de Europa". "Eso es lo que el presidente Zelenski nos está pidiendo que hagamos, que Europa adopte un rol más activo en sus esfuerzos diplomáticos", trasladó Costa a los líderes, según fuentes europeas. Además, explicó sobre los recientes "breves contactos" explorados por su entorno a nivel diplomático con Rusia que no fueron negociaciones y no se trató de un intercambio sustancial, y que el objetivo en todo caso era que el bloque comunitario esté "preparada" cuando el momento llegue para defender sus intereses. Al inicio de la segunda jornada de cumbre, el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, ha defendido la iniciativa de Costa, mostrando su confianza en el presidente del Consejo Europeo. Ha precisado, no obstante, que Europa "no está mediando ni actuará como mediador" y que Costa solo representaría a la Unión si las negociaciones comenzaran y entraran en juego competencias europeas. Martin ha reconocido que "no hay ninguna indicación de que Rusia esté dispuesta a sentarse a la mesa" y que los plazos son "completamente inciertos", pero ha apelado a la experiencia irlandesa en resolución de conflictos para defender que abrir canales de comunicación no es algo "negativo". "Cualquier negociación tendría que producirse, ante todo, entre Ucrania y Rusia", ha subrayado. El canciller de Austria, Christian Stocker, también ha respaldado igualmente la postura de Costa y ha negado que hubiera críticas hacia él en el debate. A su juicio, el consenso fue que, dado que Putin "no está dispuesto a negociar", lo positivo es "estar preparados y disponer de canales de comunicación para cuando llegue ese momento", de forma que la Unión Europea pueda "defender sus intereses en ese proceso". "No hubo críticas a António Costa. Se trata simplemente de disponer de canales y de prepararnos para una situación en la que puedan comenzar negociaciones, de modo que la Unión Europea pueda defender sus intereses en ese proceso", ha explicado en declaraciones a los medios. Una posición parecida ha expresado el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, que tras definir el debate de anoche como "muy productivo", ha abogado por seguir por ahora presionando más al Kremlin para forzarle a negociar, pero a su vez ir preparando el terreno para que, "cuando haya voluntad real de negociar" por parte de Moscú, "la Unión Europea esté preparada". Preguntado sobre qué figura podría representar al bloque comunitario en unas eventuales negociaciones de paz, ha evitado responder esgrimiendo que los líderes "no van a pelearse sobre quién serán los hombres o mujeres que negocien" en su nombre. Europa Press Compartir en X

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La gestora de la central nuclear de Zaporiyia denuncia "un ataque masivo" con drones de Ucrania El organismo gestor de la central nuclear de Zaporiyia, situada en Ucrania y controlada por Rusia al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022, ha denunciado este viernes un "ataque masivo" con drones por parte de Ucrania contra una instalación de transporte en la planta, un suceso que se ha saldado sin víctimas, pero con daños materiales. "El centro de transporte de la central nuclear de Zaporiyia ha sufrido un ataque masivo con drones", ha dicho la gestora en un comunicado publicado en redes sociales, antes de acusar directamente a Ucrania de lo sucedido y confirmar catorce impactos. "Uno de ellos ha causado un incendio en una de las plataformas de transporte", ha especificado. "Lo más importante es que no hay bajas", ha manifestado, al tiempo que ha recalcado que "la extensión total de los daños no puede ser valorada debido al elevado riesgo de nuevos ataques". "Pese a las provocaciones, el personal de la planta adopta todas las medidas necesarias para mantener unas operaciones seguras y estables en la instalación", ha puntualizado. Así, ha manifestado que "el objetivo de estos ataques es obvio". "Interrumpir la infraestructura de transporte de la planta, complicar la logística y el transporte de personal, creando así riesgos adicionales para el funcionamiento seguro de la central nuclear de Zaporiyia", ha alertado. Las autoridades rusas han acusado en varias ocasiones al Ejército de Ucrania de lanzar ataques contra las instalaciones y sus alrededores y han alertado del riesgo de accidente nuclear, si bien Kiev achaca a Moscú este tipo de incidentes. Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso ha indicado que durante la última noche han sido derribados 133 drones ucranianos en las regiones de Moscú, Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Vorónezh, Oriol, Smolensk, Tula, Rostov y Riazán, así como sobre el mar Negro y en la península de Crimea, anexionada en 2014. Europa Press Compartir en X

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Más de 40 viviendas dañadas y 6 heridos en los ataques rusos en Járkov (Ucrania) "Hasta el momento, seis personas han resultado heridas en el distrito de Kholodnohirsk y más de 40 viviendas particulares han sufrido daños como consecuencia de un ataque enemigo", con estas palabras el alcalde de Járkov, Ihor Terekhov, ha confirmado un nuevo ataque sobre la ciudad, la madrugada del viernes, que tenía como objetivo el distrito de Kholodnohirsk. La Fuerza Aérea de Ucrania emitió una alerta de ataque aéreo sobre las 3:30h de la madrugada, anunciando una serie de bombas planeadoras sobre la ciudad. Compartir en X

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⚫ Lluvia negra sobre Moscú tras el ataque de Ucrania a una refinería El ataque de Ucrania a una refinería de Moscú ha convertido la capital rusa en una ciudad oscura: columnas de humo negro invaden el cielo, e incluso varios vecinos de la zona sureste de la región aseguran que una fina lluvia de "manchas negras" cayó sobre ellos. Rusia, por su parte, niega esta información, según recoge la BBC. No obstante, desde en canal oficial de la gestión local en Telegram pidieron a los vecinos que mantuvieran las ventanas cerradas y recomendó la evacuación urgente de familias con niños, ancianos o personas con problemas respiratorios. Humo negro en Moscú, tras el incendio de una refinería Compartir en X

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La guerra en Ucrania altera de forma inmediata el comportamiento de la fauna en Chernóbil El comportamiento de la fauna silvestre de un lugar se altera de forma inmediata, aunque no homogénea, debido a las actividades bélicas, según un estudio que analizó el cambio de esos patrones de actividad como respuesta a la guerra de Ucrania. La investigación, que está liderada por la Universidad de Friburgo (Alemania) y con la participación de la Estación Biológica de Doñana (EBD) del CSIC, destaca entre los cambios de comportamiento una reducción de la actividad nocturna de los animales. El estudio se desarrolló en la zona de exclusión de Chernóbil, que abarca unos 260.000 hectáreas y fue evacuada (casi 80 asentamientos) tras el accidente de la central nuclear de 1986, precisa a EFE la investigadora de la EBD y una de las firmantes del artículo, Nuria Selva. Durante todos estos años, en la zona se produjo una restauración pasiva del ecosistema, favoreciendo la reforestación natural y el regreso de especies como el lobo, el lince euroasiático y el oso pardo. Además, poblaciones de grandes herbívoros como el bisonte europeo y el caballo de Przewalski fueron reintroducidas. El estudio que publica Science usó datos de cámaras trampas que habían sido colocadas en la zona antes del conflicto y comparó los datos durante los 35 días, entre de febrero y marzo de 2022, que esa zona fue invadida por Rusia, con los de un año antes. Entre las especies observadas había, además de las citadas, ciervo rojo, corzo, alce, liebre europea, jabalí o tejón europeo. Los investigadores vieron que todas las especies reaccionaban ante el conflicto, aunque no encontraron un patrón general de respuesta. En un principio, el equipo supuso que, como respuesta, los animales se volverían más nocturnos y vigilantes, y evitarían los lugares con presencia humana constante. Esa asunción era cierta para algunas especies estudiadas, pero "no encajaba con los comportamientos de algunas otras", señala Svitlana Kudrenko, de la Universidad de Friburgo y primera autora del estudio, citada en un comunicado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). EFE Compartir en X

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Líderes UE insisten en avanzar en la integración de Ucrania y exploran vías para entablar relaciones con Rusia Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han celebrado la apertura del primer grupo de capítulos para la adhesión de Ucrania al bloque comunitario y han abogado por abrirlos todos "tan pronto como sea posible", así como también han explorado la posibilidad de entablar relaciones diplomáticas con Rusia de cara a unas eventuales negociaciones de paz, según fuentes europeas. Tras una reunión de los Veintisiete durante el Consejo Europeo que se celebra este jueves y viernes en Bruselas, la primera con Peter Magyar como primer ministro de Hungría, los líderes también han prorrogado sanciones sectoriales a Rusia por un periodo de 12 meses, en una rápida decisión que, tras la salida de Viktor Orbán, no ha encontrado bloqueo. Según han explicado esas mismas fuentes, el Consejo Europeo ha mostrado su satisfacción con la apertura formal de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea de Kyiv, sosteniendo que supone un "importante e histórico hito" que pone fin "a un largo impase al proceso de integración europea de Ucrania". "Sobre la base de la posición favorable de la Comisión Europea y sobre los méritos propios de Ucrania, el objetivo ahora es abrir todos los demás grupos de capítulos tan pronto como sea posible", han añadido, constatando que en la primera cumbre europea sin Orbán en 16 años "hay un nuevo sentido de unidad" sobre Kyiv. Europa Press Compartir en X

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