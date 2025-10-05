Ahora

Para 2026

El Congreso aumenta su presupuesto un 9,81% tras una subida de sueldos y una mayor inversión en infraestructuras

Los detalles El presupuesto interno del Congreso de los Diputados aumentará en 2026 en 11 millones de euros destinados a aumentar la calidad de los recursos humanos y técnicos que son clave para su funcionamiento diario.

Aunque el Congreso de los Diputados sea "el espacio donde reside la soberanía popular", en la práctica es una empresa con trabajadores. Una que ha aprobado sus nuevos presupuestos internos para 2026 con una subida del 9,81%, lo que suponen 11 millones de euros más para el próximo año.

Porque más allá de los diputados, a los que no aplica este presupuesto, la Cámara Baja gestiona recursos humanos y técnicos clave para su funcionamiento diario y ahí precisamente se explica este aumento. En 2026 habrá un 11% más de gasto en personal interno ya que los sueldos debían actualizarse.

Ahora bien, una de las mayores inversiones es en infraestructuras. Casi 10 millones para actualizaciones, muchas de ellas en una tecnología que llevaba sin tocarse desde 2023 y que hará que la inteligencia artificial llegue a sus señorías.

Además, este aumento del presupuesto también permite conocer los beneficios de trabajar en el Congreso, aunque muchos de ellos ya lo tienen otras empresas como que comer dentro sea más barato que en el resto de lugares.

Y, aunque el Congreso no esté en la lista de las 100 mejores empresas donde trabajar, también ofrece algunos beneficios. De 3.000 euros al año dispone cada diputado para moverse por Madrid y de 2.000 euros más al mes si son de fuera para poder alojarse.

Eso sí, esto no lo ha inventado el congreso, es el conocido como 'salario emocional', unos beneficios para que los empleados estén más motivados.

