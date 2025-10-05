Enma López (PSOE), a Ana Vázquez (PP): "Sois incapaces de decir que hay un genocidio y os vais a quedar los últimos con Netanyahu"

La portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha destacado que Rueda y Moreno Bonilla "ya han dicho genocidio", y ha criticado que la diputada del PP sea "incapaz" de usar esa palabra.

La secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social y portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, se ha dirigido a la diputada del PP Ana Vázquez para decirle que en su partido son "incapaces de decir que hay un genocidio" en Gaza. "Os vais a quedar los últimos con el señor Netanyahu", ha añadido.

Así, López ha señalado que "el señor Rueda ya ha dicho genocidio", al igual que el "señor Moreno Bonilla", al tiempo que ha criticado que Vázquez sea "incapaz" de usar esa palabra. Así, ha destacado que lo que está ocurriendo "se va a estudiar en todos los libros de historia", y, sin embargo, ha lamentado que en el PP son "solo capaces de llevarlo al ruido".

