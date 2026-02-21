Sánchez y Junqueras se reunieron en Moncloa para tratar de desencallar los presupuestos en Cataluña

¿Por qué es importante? A pesar del cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder de ERC, la formación republicana mantiene su 'no' a los presupuestos de Illa en la Generalitat.

ERC mantiene su 'no' a negociar los presupuestos de la Generalitat. A negociar los presupuestos de Salvador Illa, del PSOE, para Cataluña de cara a 2026. Todo, al considerar que los compromisos socialistas para que la comunidad recaude el IRPF no son suficientes después de que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Oriol Junqueras, líder de los republicanos, mantuvieran una reunión.

Tal y como ha avanzado 'La Vanguardia', Sánchez y Junqueras se vieron las caras en Moncloa para abordar la cuestión de la recaudación del IRPF, condición fijada por la formación republicana para sentarse en la mesa y negociar los presupuestos de la Generalitat.

El encuentro, según indica el medio y confirma EFE, no sirvió para desencallar la situación al no haber compromiso explícito al respecto.

Por su parte, Salvador Illa ha reafirmado su "compromiso total" con los acuerdos de investidura. En especial, hizo mención al "avance" en el despliegue de la hacienda catalana y que pueda asumir la gestión del IRPF, algo a lo que Hacienda se opone.

En ese sentido, ERC ha retirado esta semana su proposición de ley al ver "más factible" negociar enmiendas al nuevo modelo de financiación que incluyan esta cesión, aunque Junqueras pidió que el PSOE mostrara su apoyo su apoyo a esta vía.

Es una reclamación que ERC plantea desde hace semanas. Fuentes del partido consultadas por EFE afirmaban mostrarse "decepcionadas" con las primeras declaraciones del presidente catalán sobre esa cuestión en su regreso al trabajo presencial tras un mes de baja.

El Govern, mientras tanto, transmite confianza. Así lo ha expresado Albert Dalmau, conseller de la Presidencia, que afirma en palabras recogidas en 'Catalunya Ràdio que serán capaces de "encontrar la vía" para llegar a un acuerdo con ERC para aprobar los presupuestos de la Generalitat.

"Nos dejaremos la piel. Todo lo que hemos dicho que pasaría ha pasado. Trece años sin financiación autonómica y, en un año de nuestro Govern ya tenemos una propuesta", ha subrayado Dalmau, que ha pedido "un ejercicio de generosidad" para que Cataluña tenga presupuestos.

