Enfrentamiento entre Feijóo y Puente por el manotazo del ministro a un agitador ultra que termina golpeando al 'popular'

¿Qué se han dicho? El presidente del Partido Popular (PP) aseguraba que si Puente fuera ministro de su Gobierno no dudaría en cesarlo, provocando que el socialista le recordara que no lo hiciera con Carlos Mazón tras la tragedia de la DANA.

En redes sociales se ha producido un tenso enfrentamiento entre Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, y Óscar Puente, ministro de Transportes. La polémica surgió cuando Puente apartó con un manotazo al agitador de ultraderecha Bertrand Ndongo, quien le puso un micrófono en la cara. Feijóo criticó el gesto, afirmando que cesaría a Puente si fuera parte de su gobierno, lo que provocó una respuesta contundente del ministro, acusando a Feijóo de mantener a dirigentes incompetentes en referencia a Carlos Mazón por la DANA y a Juanma Moreno por los fallos en el cribado del cáncer de mama.

Duro enfrentamiento en redes sociales entre el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de Transportes, Óscar Puente. El 'popular' ha criticado un manotazo que el socialista ha dado a un agitador de ultraderecha que intentaba preguntarle en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. El ministro, lo van a ver, no se ha guardado nada en su respuesta.

El ministro trataba de entrar al Senado cuando el agitador ultra, Bertrand Ndongo, le pone el micrófono en la cara, tal y como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas. Entonces, Puente lo aparta con un manotazo al tiempo que le reitera que no le tocase, para seguir su camino. Incluso se puede escuchar como alguien le indica que no meta "la mano nunca".

Este encontronazo, sin embargo, no queda zanjado. Tras ver el vídeo en redes sociales, Feijóo ha salido en defensa del propagandista de ultraderecha, asegurando que si Puente fuera ministro de un Gobierno suyo, no dudaría en cesarlo "de inmediato". "Educación y cortesía es lo mínimo que se le puede pedir a un dirigente político. Y más aún a una persona que ya ha demostrado ineficacia y torpeza", continuaba la publicación del 'popular'

Unas palabras que parece que no han gustado a Puente, quien no ha tardado ni una hora en contestar. Una respuesta en la que ha recordado que Feijoo es quien ha mantenido un president de la Generalitat que se "retozaba en El Ventorro mientras 229 personas se ahogaban", en referencia a Carlos Mazón. Mensaje que ha completado con un "miserable", para a renglón seguido defenderse asegurando que lo que no va a hacer es dejarse "avasallar por tus fascistas a sueldo".

Ya este miércoles, el ministro socialista ha utilizado el mismo ataque para suponer, irónicamente, que Feijoo cesará a toda la Junta de Andalucía por admitir que tardarán dos meses para subsanar el fallo en los cribados del cáncer de mama. Horas después, el presidente andaluz, Juanma Moreno, anunciaba la dimisión de la consejera de Sanidad, Rocío Hernández. En definitiva, un manotazo a Ndongo que ha acabado golpeando a Feijóo.

