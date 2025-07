Antonio Maestre, sobre los agitadores ultras del Congreso: "No son ni pseudoperiodistas, son miembros de la extrema derecha"

Desde hace meses, los periodistas parlamentarios venían reclamando límites a la presencia de ultras y agitadores que, acreditados como prensa en el Congreso de los Diputados, se dedican a acosar tanto a políticos como a informadores.

El pasado martes, el Pleno aprobó una reforma del reglamento del Congreso que, por fin, establece sanciones para quienes se hacen pasar por periodistas, pero no ejercen como tales. La medida salió adelante con el apoyo de todos los grupos, excepto el Partido Popular y Vox, que votaron en contra.

A partir de ahora, cualquier persona acreditada como periodista que incumpla las normas podrá ser expulsada del Congreso o no renovar su acreditación. Las faltas de respeto, los insultos o las amenazas serán consideradas infracciones muy graves.

Sobre este cambio, el periodista Antonio Maestre ha querido dejar claro que "esta norma no va contra nadie". "No va contra ellos, ni siquiera, ni contra esos acosadores de extrema derecha. Va contra aquel que no sepa comportarse y mantener unas mínimas reglas de educación, civismo y profesionalidad", añadió.

Maestre también defendió que la norma no afectará a quien simplemente haga su trabajo con respeto: "No van a expulsar a nadie si cumplen con las normas, si no se comportan como ultras", afirmó. Y dejó claro su mensaje sobre quienes se dedican a reventar ruedas de prensa: "No son ni pseudoperiodistas, son miembros de la extrema derecha".