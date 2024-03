El ministro de Transportes, Óscar Puente, es conocido por su gran actividad en la red social X, antes conocida como Twitter. Pero otra faceta del socialista en esta red social es que bloquea a mucha gente, así lo han constatado usuarios y algunos políticos como José Luis Martínez-Almeida. El ministro ha querido defenderse este sábado en laSexta Xplica, asegurando que Twitter es su "patio de comunidad".

"No entiendo cuál es el problema de que bloquee a alguien en Twitter", ha explicado Puente, al ser preguntado y ha añadido: "Es mi patio de comunidad y decido con quién me relaciono". Además. el ministro, ha querido señalar que él igual que bloquea, se pregunta "si hay algún político que reaccione más en Twitter con la gente" que él. "Hay gente que no bloquea, pero no lee lo que le ponen, ni contesta", ha argumentado Puente.

En cuanto a las críticas que ha recibido de la Asociación de Periodistas, el ministro ha sostenido que en este país "vivimos una situación con los medios de comunicación tremendamente grave". "Hay periodistas que no ejercen su labor, sino que se dedican a ir contra el Gobierno de España, la mayoría de las veces con insultos", ha afirmado.

"En mi caso, soy una persona combativa, no me callo y respondo ante estas situaciones", ha zanjado, y después ha matizado que él "no señala a nadie". "A mí me señalan todos los días en las columnas de todos los periódicos", ha agregado. Y ha proseguido: "Hay periodistas que aprovechan sus columnas para arremeter contra mí sin que tenga la posibilidad de responderles, en las redes puedo hacerlo".