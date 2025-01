Enfado en Moncloa: el plan de Sánchez para recuperar las medidas perdidas tras caer el decreto ómnibus

La legislatura sigue adelante. Ese es el mensaje que intentan transmitir desde Moncloa tras el varapalo de este miércoles en el Congreso. PP, Vox y Junts unían sus votos para tumbar el decreto ómnibus del Gobierno que, entre otras medidas, contenía la subida de las pensiones, la prórroga de las bonificaciones al transporte público y diversas ayudas tras la dana en Valencia.

El enfado y la decepción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es considerable. Según las fuentes consultadas en Moncloa, creen que en el PP no son aún conscientes de lo que han hecho al tumbar el decreto ómnibus, ya que señalan que, hubieran ganado el relato igual si se hubieran abstenido. Pero no fue así, es más, el PP mantuvo la incógnita sobre el sentido de su voto (abstención o un no) hasta el final. Lo que hasta ahora los socialistas creían que era una línea roja para el PP, la subida de las pensiones, se sobrepasó con creces. "El PP no es un partido de Estado", sentencian. Además, por primera vez Junts se unió a PP y Vox en el 'no' a un decreto de ayudas básico para los ciudadanos. Un paso más en las tensiones de las relaciones con los de Carles Puigdemont.

"Hemos negociado (con Junts) hasta el último minuto. Su 'no' no tiene que ver con el contenido del decreto, si no con su intención de demostrar que tiene al Gobierno en sus manos. Querían un voto de castigo", aseguran fuentes del Gobierno.

Ahora el Gobierno tendrá que sacar adelante las ayudas por separado. Aseguran que harán todo lo posible para que las medidas no decaigan, aunque afirman que no va a haber un Consejo de Ministros extraordinario. "Se revertirán las medidas en los próximos Consejos de Ministros", insisten.

Junts asegura que apoyará la subida de las pensiones y las ayudas al Transportes si se presentan por separado

Mientras, tanto PP como Junts continúan con su relato. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha anunciado esta mañana a primera hora que su partido presentará una propuesta para la revalorización de las pensiones y ayudas al transporte público si el Gobierno, "en las próximas horas", no aprueba un nuevo decreto para impulsar estas medidas. En declaraciones a TV3, Turull ha justificado el 'no' de Junts al decreto 'ómnibus'. "Estaban avisados, quien avisa no es traidor", ha afirmado Turull, que ha subrayado que su partido no tiene "vocación de ser muleta" del PSOE. Turull ha denunciado el "chantaje emocional" que a su juicio ejercieron los socialistas sobre Junts para que votaran a favor de este decreto, que contenía medidas -por ejemplo, sobre desahucios- que los independentistas desaprobaban.

Los de Alberto Núñez Feijóo repiten su discurso. "Esta legislatura es ingobernable", aseguran mientras hacen equilibrios para que el desgaste con los pensionistas no les pase factura. "Lo que llevó ayer (el Gobierno) es un batiburrillo de 140 folios en los que se mezcla de todo. No estamos dispuestos que tenga precio para los pensionistas que los inquiokupas puedan campar a sus anchas. Lo que ayer había era un decreto en el que los pensionistas se convierten en rehenes y al resto nos hace chantaje", ha asegurado esta mañana la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.