Crece el malestar y la indignación contra un Mañueco con la "conciencia absolutamente tranquila" pese a las peticiones de dimisión

El contexto La región que dirige sufre una ola de incendios que arrasa toda a su paso, pese a que en los primeros momentos el 'popular' sostuvo que había "suficientes medios" para combatirlo.

A medida que pasan los días, la indignación y el malestar con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, crecen. En sus primeras declaraciones el barón 'popular' decía que todo estaba controlado, e incluso que había "suficientes medios". Mientras tanto, el fuego avanzaba arrasando con todo a su paso y él se excusaba en que las llamas no estaban en su mano.

Era 14 de julio cuando la prensa le preguntaba sobre si hacían falta más recursos para combatir las llamas. "No es un problema de medios, es un problema de la meteorología. El clima, desgraciadamente, no lo controlamos", aseguraba Mañueco restándose cualquier tipo de responsabilidad.

Entonces, cuando se empieza a apuntar a los recortes en inversión en prevención de incendios forestales, el 'popular' se defendía asegurando que en los dos últimos años su Gobierno regional había triplicado el presupuesto en esta partida: "Estamos hablando de 74 millones de euros", llegó a cuantificar.

Ahora, teniendo en cuenta las hectáreas de Castilla y León, con esa cifra el Gobierno de Mañueco gasta menos de ocho euros por hectárea en prevención. Una cifra muy insuficiente para los expertos, los cuales insisten en la necesidad de prevenir durante todo el año. Algo que en 2018 el actual consejero de Medio Ambiente veía un despilfarro. Preguntado sobre estas declaraciones, Mañueco sigue excusándose, recordando que "las hizo hace casi una década", antes de que "las circunstancias meteorológicas cada vez se fueran agravando".

Circunstancias que han llevado a la ola de incendios actual, ante la que los bomberos forestales han vuelto a denunciar la precariedad, por ejemplo, en su sueldo. Si bien el mismo Mañueco subrayaba que "el convenio colectivo de Castilla y León tiene mejores condiciones", pues en la región rondan los "1.800-2.000 euros", los bomberos le recuerdan que sí, se pueden ganar "2.000 y pico euros, pero estamos hablando que en cuatro días ha trabajado 60 y pico horas".

Pero el barón del Partido Popular (PP) continúa insistiendo en tener "la conciencia absolutamente tranquila". Por ello, no dimitirá pese las peticiones de los sindicatos y las calles. Incluso, este martes ha emplazado al mes de octubre su declaración en las Cortes regionales para dar cuenta de las decenas de incendios que asolan la región que dirige.