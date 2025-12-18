La Administración Trump ataca de nuevo a los menores trans con seis medidas de restricciones a su atención médica

¿Por qué es importante? Ya en enero de este año, cuando Trump volvió a la Casa Blanca, decidió cortar las ayudas estatales a los centros para cambios de sexo.

El gobierno de Donald Trump ha intensificado sus políticas contra menores transgénero, cortando fondos federales para tratamientos de cambio de género en menores de 18 años. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., anunció seis medidas que buscan prohibir el uso de recursos federales para estos tratamientos, argumentando que no son seguros ni efectivos. Además, se han enviado advertencias a fabricantes de fajas para el pecho, usadas por menores con disforia de género, para evitar su comercialización ilegal. Estas acciones han sido criticadas por especialistas y activistas LGTBIQ, quienes advierten sobre las dificultades que esto generará en el acceso a atención médica para menores trans.

El gobierno de Donald Trump ha atacado de nuevo a los menores trans, tras cortar las ayudas estatales a los centros que les atienden. Incluso, aseguran que eso es lo que recomienda la ciencia de más alto nivel, así como que su objetivo es el de proteger a los niños de la mutilación química y quirúrgica.

Eso sí, el secretario de salud, Robert F. Kennedy Jr., ha anunciado hasta seis acciones más. "Hoy, estamos tomando seis acciones decisivas, guiadas por la ciencia de más alto nivel y la Orden Ejecutiva de la primera semana (del segundo mandato) del presidente Trump, para proteger a los niños de la mutilación química y quirúrgica", ha sostenido en una rueda de prensa.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves fuertes restricciones a la atención médica relacionada con los procesos de cambio de género en menores de 18 años, que buscarían cortar fondos federales a las instituciones de salud que ofrezcan estos tratamientos.

Estas acciones se inscriben en el recrudecimiento de la retórica y las políticas contra las personas transgénero impulsadas por el mandatario republicano a su vuelta al poder en enero pasado. Kennedy Jr. ha informado de la firma una declaración que "rechaza los procedimientos de reasignación de sexo, ya que no son un tratamiento seguro ni efectivo para niños con disforia de género".

Asimismo, ha agregado que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid han propuesto normas para prohibir el uso de "dólares federales" para financiar estos tratamientos. De entrar en vigor, estas reglas bloquerían pagos a proveedores de salud y hospitales que brindan atención médica de género a niños.

Entre las acciones de la Administración también se incluyen cartas de advertencia a doce fabricantes de fajas para el pecho -utilizadas en la recuperación de mastectomías relacionadas con el cáncer-, para evitar su "comercialización ilegal" a menores con disforia de género, puesto que esto implicaría "violaciones regulatorias significativas": "Si los fabricantes no cumplen, podrían enfrentar medidas coercitivas, incluida la incautación de productos", ha advertido Kennedy Jr.

El secretario de Salud insistió en que están "trabajando para revertir el intento de la Administración Biden de incluir la disforia de género dentro de la definición de discapacidad". El Departamento de Salud emitió un comunicado para informar a los proveedores médicos, las familias y los responsables políticos de "que la evidencia actual no respalda las afirmaciones de que los bloqueadores de la pubertad, las hormonas de reasignación de sexo y las cirugías son tratamientos seguros y efectivos para la disforia de género en niños y adolescentes".

Estas nuevas normativas, que ya habían sido reportadas por medios estadounidenses desde el pasado mes de octubre, han sido criticadas por especialistas en salud y activistas por los derechos LGTBIQ, que aseguran que pondrán en serias dificultades las posibilidades de acceso a atención pediátrica en el país a menores transgénero.

En la actualidad, 27 estados ya prohíben la atención pediátrica de afirmación de género. La orden ejecutiva firmada por Trump en enero pasado restringe la financiación de procedimientos de cambio de sexo. Además, el Congreso estadounidense ha aprobado un proyecto para imponer penas de hasta 10 años de cárcel a los médicos que traten a estos menores.

