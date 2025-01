Elisa Mouliaá declara ante el juez entre lágrimas por el 'caso Errejón': "No sé si me metieron algo en la copa"

La actriz Elisa Mouliaá asegura encontrarse "contenta" tras responder a todas las preguntas durante su declaración de este jueves ante el juez Alfredo Carretero que instruye la causa contra el ya expolítico Íñigo Errejón, al que denunció por presunta agresión sexual el pasado mes de octubre. Precisamente, sobre el magistrado ha apuntado que ha estado "muy atento" y la ha tratado "muy bien", aunque no ha podido evitar llorar ante él.

Según fuentes jurídicas a laSexta, la actriz ha ratificado y ha ampliado lo relatado en su denuncia. En concreto, Mouliaá asegura que le dieron mucho de beber, al tiempo que indica que Errejón le llevó dos o tres sin saber si alguna de esas u otras llevaba algún tipo de sustancia. Es por eso que asegura que "iba muy bebida", ya que llevaba mucho tiempo sin consumir bebidas alcohólicas.

Respecto a lo ratificado, Mouliaá confirma que acudió a la fiesta en casa de sus amigos junto a él, así como que fue en el taxi de camino hasta allí cuando le establece "las tres normas". No obstante, ella asegura empezar a sentirse incómoda una vez que él le invita a "unas cañas" tras la presentación de su libro, donde ha matizado que no se ven.

Tal y como recoge la denuncia ante la Policía Nacional, una vez llegan al lugar de la fiesta Errejón la lleva a una de las habitaciones donde él hizo el gesto de que no podía abrir la puerta, sin embargo, no puede confirmar si realmente había un pestillo. De hecho, sostiene que ese punto ella no lo traslada a los agentes que le toman la denuncia.

Lo que sí coincide con el primer relato aportado es que el exportavoz de Sumar le quita el sujetador en el dormitorio, mientras la tocaba y lamía. Además, ha detallado que cuando ella lo rechazaba cambiaba de estrategia, así como que le dijo que "a una mujer no se le trata así".

También confirma que cuando bajan ya de la fiesta, ella le traslada que el padre de su hija la llama para comunicarle que está mala. Ante ello, sostiene que el cofundador de Podemos le dice que suban a su casa para una cosa a lo que se planta y le dice: "Íñigo parece mentira, solo sí es sí".

Según ha confirmado a laSexta, la actriz también ha contestado a las cuestiones planteadas por la abogada del acusado, Eva Gimbernat, las cuales han girado en su mayoría en torno al consentimiento. Si bien ha sacado a relucir el asunto sobre la denuncia contra su exmarido que fue archivada. Algo que el juez ha permitido al tratarse de información pública.

Sobre la tardanza a la hora de interponer la denuncia, Mouliaá ha argumentado que el psicólogo le recomendó no hacerlo hasta que estuviese preparada, al tiempo que sostiene que fueron las acusaciones de otras mujeres las que le animaron a hacerlo. De hecho, ha asegurado que denunció porque quería que pusieran nombres y apellidos. Asimismo, tras su declaración Mouliaá ha mostrado su deseo de aportar pruebas sobre aquellos hechos que ocurrieron en septiembre de 2021.

Si bien ambos han acudido en la misma jornada, no han coincidido en los Juzgados de Plaza Castilla ante la previsión del juez instructor que ha informado a primera hora que denunciado y denunciante estarían en todo momento en plantas distintas de la sede judicial.