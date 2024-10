Íñigo Errejón deja la política. El portavoz de Sumar ha anunciado a través de un comunicado que ha lanzado en su red social de X que deja su escaño y toda la actividad política debido a problemas de "salud mental". También alega que se encuentra en un "proceso personal y de acompañamiento psicológico".

Un comunicado que llega después de unas informaciones publicadas en la mañana de este jueves por el diario Público, que relacionan al portavoz de Sumar con casos de violencia sexual.

Horas después era el grupo parlamentario el que anunciaba, a través de otro comunicado, que investigará a su portavoz en el Congreso de los Diputados por las acusaciones de violencia machista que se vierten sobre él. "Vamos a recabar información", avanzan en este escrito.

"Es un maltratador psicológico, un monstruo"

Todo esto surge a partir de la publicación de la periodista Cristina Fallarás, que recoge en su cuenta de Instagram la denuncia anónima de una mujer que narraba episodios de violencia machista a manos de un "político que vive en Madrid" y que es "muy conocido". Pero sin llegar a identificar a la figura que acusaba.

"Me habían avisado del trato que le daba a las mujeres, pero dada su posición política no podía creerme que eso fuera así", escribe esta mujer, quien se refiere a él como "el indignado social" que "nunca saca la cabeza los días del 8M", día marcado por la lucha feminista y en el que se convocan varias manifestaciones para luchar por los derechos de las mujeres. "Es un maltratador psicológico, un verdadero psicópata, un monstruo", detalla.

En este mensaje, la mujer también narra la técnica de ligar del señalado: "Inicialmente es extremadamente simpático para engancharte, cuando ve que ha conseguido algo empiezan los desplantes y el gaslighting (siempre eres tú que no entiendes al diputado)". También describe algunas contradicciones en su comportamiento, ya que le hacía "proposiciones de relación" y a las dos horas la echaba de su casa; y, si algo no le gustaba, le "castigaba con silencio e indiferencia para que aprendiera a respetar a Dios, que es lo que se cree que es".

En la misma publicación afirma que "su forma de tener sexo marca y no se olvida jamás" y lo describe como "una forma de ejercer poder", más que un momento de disfrute de una relación sexual. "Te pide hacer prácticas humillantes y cuando te niegas te monta números", escribe en esta denuncia.

La mujer que se esconde tras estas palabras también lanza un mensaje de apoyo a otras personas que se topen con este "político" y les dice que no están "locas", que "es un verdadero psicópata y que sus aires de persona normal, esconden a un verdadero monstruo".

De estas acusaciones se hicieron eco algunos usuarios de la red social X, donde voces apuntaban directamente a Íñigo Errejón. El comentario que más impresiones recibió llegó a alcanzar las 229.000 visualizaciones, pero al poco tiempo fue eliminado. Algunos medios de comunicación lograron capturarlo antes de que desapareciera de las redes sociales.

No es la primera acusación

Sin embargo, esta no era la única acusación de violencia machista que apuntan al miembro de Sumar. En junio de 2023, otra usuaria denunció a través de su cuenta de X acoso por parte del político. En esta ocasión sí le citaba directamente y le acusaba de tocamientos.

Como recoge el diario Público, esta mujer escribió: "El pasado Sábado 17 de Junio viví una situación muy incómoda con Íñigo Errejón (@ierrejon) que se podría clasificar como agresión sexista. No sé si esto llegará a algún sitio, pero yo me siento con el deber de contarlo. También agradecería mucho la difusión".

En esta ocasión, la víctima narraba que se encontraba en un evento "feminista y punk" cuando se encontró a un "político de nivel nacional, conocido precisamente por ser de izquierdas y feminista", que se acercó a ella y le metió mano. "Lo dejé correr", detalla en este comentario, y lo achacó a un "error". Ella misma "dudaba mucho" que volviese a ocurrir.

Sin embargo, al poco tiempo volvió a "notar una mano", pero en esa ocasión directamente en "el otro lado y en el culo". "Me quedé parada sin saber como reaccionar, en shock. No podía estar pasando. No sabría decir cuanto tiempo pasó exactamente, pero al igual que las otras veces, puedo asegurar que no fueron dos segundos tampoco", relató.

"En algún punto paró y mis amigas M y D me vieron la cara y empezaron a preguntarme que si estaba bien, y ahí ya decidí decírselo todo al resto del grupo e ir fuera para hablar las cosas", añadió en este hilo.

Cuando la mujer se lo contó a sus amigas y a una de las organizadoras del evento, esta fue a hablar con "el grupo de Errejón". "No sé de qué hablaron, pero se fueron", contó en estos comentarios que publicó en su red social de X.

Sin embargo, este hilo, en el que la mujer denunciaba tocamientos, también fue eliminado.