El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, dice adiós a la política. En un comunicado publicado en su perfil en X hace unos minutos, el diputado anuncia que deja su escaño y toda actividad política para iniciar un "proceso personal" con "acompañamiento psicológico". Este comunicado coincide con informaciones publicadas esta misma mañana, concretamente en el diario Público en el que le relacionan con casos de agresiones sexuales.

En la carta, Íñigo Errejón parece no ocultar estas informaciones y su relación con ellas y habla de una "subjetividad tóxica" que "el patriarcado multiplica". Errejón explica de su paso por la política que ha sido "una etapa dura y apasionante. Con aciertos de los que estoy orgulloso y errores que espero contribuir a reparar con esta decisión".

Así reza el anuncio del diputado de Sumar:

"En los últimos meses, y de forma más insistente en las últimas semanas, he ido pensando en que tenía que tomar algunas decisiones importantes. Hoy ha llegado el día de hacerlo. Llevo prácticamente desde que tengo uso de razón comprometido y militando políticamente. Esa es mi forma de estar en el mundo. Pero desde hace diez años ocupo posiciones de representación pública en la política institucional y de altísima visibilidad y exposición mediática.

He tenido el privilegio de defender las ideas que considero más hermosas y justas, y de hacerlo durante una de las décadas más intensas, pero también más duras, de la política española. Eso conlleva muchas experiencias, aprendizajes y motivos de orgullo. Pero también genera un tipo de vida, una cotidianidad, una subjetividad, un tipo de vínculos con el ámbito público, con la fama y con los demás que pasan factura.

El ritmo y el modo de vida en la primera línea política, durante una década, ha desgastado mi salud física, a mi salud mental y a mi estructura afectiva y emocional. Creo que esto es algo que en mayor o menor medida experimenta toda y todo el que esté en esta posición durante un tiempo prolongado.

En la primera línea política y mediática se subsiste y se es más eficaz, al menos así ha sido mi caso, con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros. Esto genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica, con compañeros y compañeras de trabajo, con compañeros y compañeras de organización, con relaciones afectivas e incluso con uno mismo.

Yo, tras un ciclo político intenso y acelerado, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo, más justo y humano. La lucha ideológica es también una lucha por construir formas de vida y relaciones mejores, más cuidadosas, más solidarias y, por tanto, más libres. No se le puede pedir a la gente que vote distinto de cómo se comporta en su vida cotidiana.

Llevo tiempo trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico, pero lo cierto es que para avanzar en él y para cuidarme, necesito abandonar la política institucional, sus exigencias y sus ritmos.

Anuncio así, como ya he comunicado a mis compañeras y compañeros responsables, mi dimisión como portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar, dejo el escaño en el Congreso y todas mis responsabilidades políticas. Siempre seguiré militando y comprometido, pero para mi se acaba esta etapa política institucional y espero contribuir así a la renovación generacional y de cuadros e ideas que las fuerzas democráticas y populares necesitan.

Termino la etapa más importante de mi vida. Una etapa dura y apasionante. Con aciertos de los que estoy orgulloso y errores que espero contribuir a reparar con esta decisión. Un abrazo fraternal a todos los compañeros y compañeras de todos estos años. Salud. Íñigo Errejón".

Acusaciones de agresiones sexuales

El diario 'Público' avanzaba minutos antes del comunicado que Errejón estaría barajando la posibilidad de dimitir debido a la denuncia de una mujer a través de redes sociales que trasladó a la periodista Cristina Fallarás, y que ella misma respondió.

La presunta víctima no identificaba a Errejón como tal, sino que hablaba de "un político que vive en Madrid" al que definía como un "indignado social", al tiempo que apuntaba a que "nunca saca la cabeza los días del 8M". Los seguidores de Fallarás se hicieron eco del asunto y empezó a barajarse el nombre del que hasta ahora ostentaba la portavocía de Sumar.

Es común que Fallarás, como férrea feminista reciba denuncias de víctimas de violencia machista y delitos similares. Es, precisamente esta la última en su perfil de Instagram. En un mensaje directo a través de la misma red social la denunciante cuenta a la periodista que "un político muy conocido", del cual asegura "le habían avisado del trato que le daba a las mujeres". Sin embargo, y "dada a su posición política" asegura que "no podía" creer "que eso fuera verdad".

"Es un maltratador psicológico. Esta es la dinámica que emplea", continúa el escrito. Explica que un principio es "extremadamente simpático para engancharte". Una vez que lo consigue "empiezan los desplantes y el gaslightihng (siempre eres tú que no entiendes al diputado)", señala tal y como se puede ver en la publicación bajo estas líneas.

"Por la tarde te muestra afecto e incluso te hace proposiciones de relación y a las dos horas te echa de su casa. Si haces algo que no le gusta te castiga con silencio e indiferencia, para que vayas aprendiendo a respetar a Dios, que es lo que se cree que es", concluye la denuncia que Fallarás comparte en su Instagram.

Sin embargo esta no es la única denuncia que sobrevuela a Errejón, puesto que una usuaria compartió en el antiguo Twitter otro episodio similar. Lo hizo en un hilo que fue eliminado, pero que el diario 'Público' guardó y ahora recoge laSexta.

Esta otra denunciante señalaba que en junio de 2023, misma fecha en la que compartió la publicación en la red social, sufrió lo que podía calificarte "como agresión sexista" por parte de Iñigo Errejón al que incluso mencionaba, al tiempo que añadía que "agradecería mucho la difusión". "¿Cómo iba a ser posible que viniese aquí un político de nivel nacional, conocido precisamente por ser de izquierdas y feminista, y me metiese mano justamente a mí, justamente en medio de un evento feminista y punk?", empezaba preguntándose.

Convencida se respondía que "tenía que haber algún error" y "lo dejamos correr otra vez", mientras que ella "dudaba mucho de que volviese a ocurrir", puesto que su amiga le dio un "manotazo". "Sin embargo al poco rato volví a notar una mano, pero esta vez en el otro lado y en el culo directamente".

"Me quedé parada sin saber como reaccionar, como en shock. No podía estar pasando. No sabría decir cuanto tiempo pasó exactamente, pero al igual que las otras veces, puedo asegurar que no fueron dos segundos tampoco. En algún punto paró y mis amigas M y D me vieron la cara y empezaron a preguntarme que si estaba bien, y ahí ya decidí decírselo todo al resto del grupo e ir fuera para hablar las cosas", señalaba el siguiente tuit en el que esta usuaria relataba la historia.

"Se lo acabé contando a mis amigas y a más gente, hasta que di con una de las organizadoras del evento, a la que también se lo conté con todos los detalles, para que quedase constancia más que nada. Esta chica fue a hablar con el grupo de Errejón, y yo no sé lo que hablaron pero se fueron enseguida del sitio". Esta sería otra de las presuntas víctimas de Errejón.

Según ha podido saber laSexta, desde Sumar explican que la dirección ya investigaba estas informaciones por el malestar que habían generado entre las diputadas del grupo. La dirección de Sumar creía que eran acusaciones muy graves incompatibles con un partido feminista. Reconocen que las últimas horas han sido cruciales y muy complejas para Errejón. El partido está cerrando un comunicado, pero finalmente él se adelantó.