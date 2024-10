La dimisión de Iñigo Errejón ha sacudido la política española. El abandono de su escaño se ha producido después de que Cristina Fallarás haya publicado un testimonio anónimo que, a pesar de no nombrar al político madrileño, precipitó su salida de la política. Andrea Ropero ha podido charlar con ella.

La periodista explica que ya cuenta con 16 testimonios, de 16 mujeres diferentes, que hace referencia a Iñigo Errejón. Fallarás explica que no sabía que el caso que dinamitó la salida de Errejón hacía referencia al político "hasta que no saltaron las alarmas por otro lado".

En cuanto si los testimonios, que publica a través de su perfil de Instagram, también han sido comunicado a otras formaciones políticas, Cristina cuenta que, con respecto a los que hacen referencia a Errejón, no tiene constancia, pero otros testimonios, que refieren a otros partidos políticos, sí que muchas denunciantes han pedido que estos no se publiquen debido a que son reconocibles "y ella sí que los denunciaron ante los partidos correspondientes y no les hicieron caso". "Es un relato común que me digan 'no publiques, me van a reconocer y, además, fui yo la que me tuve que apartar del partido'", expone.