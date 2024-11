El exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto del juez Adolfo Carretero que suspendía provisionalmente la causa por la situación de "incapacitación temporal" de la abogada de Elisa Mouliáa, que está a punto de parir.

En el escrito al que ha tenido acceso laSexta, Errejón acusa a Mouliáa de haber presentado "una denuncia falsa" contra él y le atribuye "mala fe", "fraude de ley" y "abuso de derecho" al "dilatar de forma tramposa" el procedimiento y "prolongar de forma injusta su pena de banquillo" mientras dure la baja por maternidad de la letrada, Carla Vall.

A su juicio, esta maniobra busca "generar y provocar, a propósito, dilaciones indebidas, en un proceso de esta envergadura mediática y pública, alargando la pena de banquillo" de Errejón cuando podría elegir "entre decenas de miles de letrados que ejercen en toda la geografía española que podrían intervenir de forma inmediata en el procedimiento". En este sentido, en el escrito se incluyen varias declaraciones de Mouliáa en la que señalaba que el objetivo era presentar "una denuncia colectiva" contra el exdirigente de Sumar.

"Lo que no se puede permitir, con el peligroso precedente judicial que supondría aceptar este tipo de personaciones viciadas ab initio, para dilatar, de forma tramposa, causas penales, es el fraude procesal de personarse con abogados incapacitados para tramitar temporalmente una instrucción desde el mismo momento de su personación. Lo que podría ser aprovechado, de ahora en adelante, tanto por investigados como por denunciantes (entre ellos, los que temen o están convencidos de que sus denuncias no van a prosperar), para paralizar procesos penales indiscriminadamente. Y así prolongar injustamente penas de banquillo y, en este caso, también penas mediáticas", explica el recurso.

La defensa de Errejón, representado en la causa por la letrada Elena Gimbernat, también señala que la abogada de Mouliáa obtuvo la baja médica el 7 de noviembre, cuando "no había sido designada" como abogada de la actriz ni "estaba formalmente personada". Por ello, entiende que "la libre elección de abogada se efectúa sobre una profesional que no puede ejercer la Abogacía por los repetidos motivos médicos y, por tanto, no se puede hacer cargo del procedimiento hasta después finalizar la baja por maternidad, según anuncia". "El fraude de ley y abuso de derecho claman por su evidencia", apostilla.

Desde su punto de vista, "pretender alargar este inédito y sin precedentes limbo procesal acordado por el instructor" en el que quedaría Errejón al menos durante cuatro meses más es "jurídica y humanamente inaceptable". "La mala fe es indudable; y el abuso de derecho, indiscutible", añade antes de indicar que el exdiputado de Sumar quiere declarar "cuanto antes a fin de poder ofrecer las correspondientes explicaciones ante el órgano judicial instructor y exponer la realidad de los hechos", que "distan mucho" de los descritos por Mouliaá en su "falsa denuncia" y que "podrán desvirtuarse con las diligencias de prueba que se practiquen a lo largo de la fase instructora".

