El Gobierno llevará este jueves al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma. La cámara previsiblemente dará luz verde a esta medida, para la que el Ejecutivo sin embargo no volverá a contar con el respaldo casi unánime de la anterior votación, con apoyos ahora debilitados y en medio de duras críticas de la oposición a su gestión de la crisis del coronavirus.

En todo caso, Pedro Sánchez tiene garantizados los apoyos necesarios para sacar adelante esta ampliación de 15 días de las medidas excepcionales frente al COVID-19, que se prolongarían así al menos hasta el 26 de abril. La mayoría de grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, ya han anunciado que darán su 'sí'.

Los populares, que en los últimos días amenazaban con no respaldar ninguna medida si no se recuperaban las sesiones de control al Gobierno, ya adelantaron el martes que el anuncio de que estas se reanudarán el próximo miércoles facilitaría su apoyo a la prórroga. Así, votarán a favor, "por lealtad y porque se ha reabierto Congreso", según fuentes del partido a laSexta.

También votarán a favor el PNV y Ciudadanos, que ha seguido insistiendo hasta este mismo miércoles en que el pleno se celebrase de forma telemática.

Por su parte, EH Bildu se abstendrá y la CUP rechazará la medida, mientras que el resto de partidos independentistas catalanes y Vox siguen sin explicitar cuál será su postura. La formación de extrema derecha ya ha manifestado que no apoyará esta segunda prórroga si el Ejecutivo no dimite en bloque, pero no ha descartado públicamente una abstención.

Decretos económicos y sociales

Aunque la prórroga en principio cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante, si bien tras un debate que se prevé crispado, cuestión aparte son los decretos económicos y sociales anunciados tras los últimos Consejos de Ministros y que también se llevan a votación este jueves.

Ciudadanos estaría dispuesto a apoyar algunos de ellos con la introducción de ciertas enmiendas, mientras que el PP no apoyará ninguno: votará en contra de los de carácter económico (permiso retribuido y protección del empleo) y se abstendrá en el paquete de medidas sociales.

El PNV, por su parte, votará a favor del decreto que recoge las medidas de protección del empleo, pero ha decidido abstenerse en los que recogen el permiso retribuido recuperable y las ayudas al alquiler.

Un Congreso casi desierto

Por otra parte, volveremos a ver un hemiciclo prácticamente vacío: 307 diputados de los 350 que componen la Cámara Baja han solicitado el voto telemático para el pleno del martes.

Ello, a pesar de que el martes la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, pidiera que unos 45 diputados de su partido acudieran a la cámara, una opción que el resto de partidos no respaldó en la reunión de la Junta de Portavoces y que recibió las críticas de Unidas Podemos y Más País.