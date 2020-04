La reunión del Eurogrupo ha terminado sin acuerdo sobre las medidas en la crisis del coronavirus

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea no han alcanzado un acuerdo sobre las medidas para paliar el efecto económico de la pandemia de coronavirus y las restricciones impuestas para acabar con ella. Así, los titulares de estas carteras volverán a reunirse este jueves para intentar desbloquear la situación. "Después de 16 horas de discusión aún no hemos llegado a un acuerdo. He suspendido la reunión del Eurogrupo y continuará mañana. Mi objetivo sigue siendo crear una fuerte red de seguridad contra las consecuencias del COVID-19", ha anunciado Mário Centeno, ministro portugués de Finanzas y presidente del Eurogrupo.