Las dudas del futuro de Puente: no se descarta que continúe en política mientras mantiene dos cargos en la Ejecutiva del PSOE

Los detalles En su entorno señalan que el exministro necesita reflexionar, pero que está siempre a expensas de lo que le pida la militancia.

Tras la inesperada dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y candidato del PSOE al Congreso por Valladolid, surgen dudas sobre su futuro. Puente seguirá en los cargos orgánicos del partido mientras reflexiona sobre su próximo paso. Aunque ha sido considerado como posible sucesor de Pedro Sánchez, él mismo ha rechazado esa idea, aunque dejando abierta la posibilidad debido a las circunstancias. Tras el accidente de Urda y su renuncia oficial, sus opciones de suceder a Sánchez se han desvanecido, aunque no se descarta un papel futuro. Puente permanecerá activo en el partido y podría dar entrevistas pronto.

Un día después de la sorpresiva dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y candidato del PSOE al Congreso por Valladolid, son muchas las dudas que se crean en torno a su futuro. De momento, lo que está claro es que continuará en los cargos orgánicos del partido, mientras reflexiona sobre su siguiente paso.

El ahora exministro ha sido considerado por algunos como posible sucesor de Pedro Sánchez, a abandonar el Gobierno. Hace apenas unas semanas, rechazaba esa idea, surgida de algunos rumores, aunque siempre dejando la puerta entreabierta.

"Yo no tengo la ambición de suceder a Pedro Sánchez, lo digo claramente, es decir, mi plan de vida es otro. Mis planes vitales igual no se cumplen, ¿no?, y eso incluye a veces ser cosas que uno no tiene en mente ser", comentó en octubre.

Unos días más tarde, insistía en que no se veía como sucesor porque "no quiero ser el sucesor". Eso sí, apuntaba que "otra cosa es que bueno, las circunstancias al final lleven ahí". La misma idea que en septiembre, cuando afirmaba que no era su "aspiración" ni "ambición" suceder a Sánchez. En este caso, volvía a dejar caer que nunca se sabe lo que puede suceder. "La vida no es lo que tú planificas, sino lo que te pasa. Para lo que mi partido necesite, lo quiera o no lo quiera", señalaba.

Tiempo para reflexionar

Sin embargo, tras el trágico accidente de Urda y con su renuncia publicada en el BOE, las opciones de convertirse en el sucesor de Sánchez han sido fulminadas. Eso sí, no se descarta que pueda tener un papel en el futuro.

Según han trasladado a laSexta fuentes de su entorno, ahora mismo él necesita su tiempo, pero no va a desaparecer. De hecho, en los próximos días seguramente conceda distintas entrevistas.

Además, va a mantener los cargos orgánicos del partido. Es secretario provincial del PSOE en Valladolid y es vocal de la Ejecutiva, dos cargos por los que no recibe ningún tipo de retribución económica. En su entorno señalan que necesita reflexionar, pero que está siempre a expensas de lo que le pida la militancia.

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